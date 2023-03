‘Supervivientes 2023’: Asraf Beno y Ginés Corregüela tienen un tenso enfrentamiento

Supervivientes 2023 comenzó hace ya una semana y como es natural los problemas de convivencia cada vez están más presentes. Asraf Beno y Ginés Corregüela han vivido un tenso enfrentamiento a raíz del mantenimiento del fuego que se ha mostrado en el formato Última Hora del reality.

Ambos concursantes fueron los primeros en conseguir hacer fuego en Playa Fatal y han sido sus encargados desde entonces. El novio de Isa Pantoja le ha recriminando al tiktoker no saber mantener en condiciones la hoguera. La raíz de la discusión ha sido donde colocar los troncos mojados. “Los mojados que se queden ahí, pero no los pongas. Ponlos secos”, explicaba el novio de Isa Pantoja. “He hecho yo 7.000 lumbres todos los años, ponlo tú”, ha señalado Ginés. “Pero no es para ponerse así”, se ha defendido el aludido. “Hazlo como te salga de los huevos”, ha concluido finalmente el conocido como ‘rey de los bocadillos’ de TikTok.

El fuego es el motivo por el que Ginés Correhuela y Asraf Beno tienen un encontronazo en #Supervivientes2023 https://t.co/WAmdLOAeCY — Supervivientes (@Supervivientes) March 9, 2023

“A mí no me hables así tampoco, que yo no te he faltado al respeto en ningún momento”, ha respondido Asraf decidiendo no quedarse callado. La situación del tronco mojado se ha repetido de nuevo cuando el novio de Isa Pantoja le ha vuelto a indicar donde colocar uno haciendo estallar a Ginés. “Hazlo como te salga de los huevos”, ha formulado el tiktoker por segunda vez. “¡No me hables así tampoco, que yo no te he faltado el respeto en ningún momento!”, ha gritado el ceutí a su compañero.

De poco ha valido el grito porque Ginés Corregüela ha continuado reivindicando que él no necesitaba indicación alguna porque tenía experiencia de sobra en la tarea. Además, ha aprovechado para arremeter contra Asraf y acusarle de trabajar poco. El modelo ha decidido zanjar el asunto por lo sano y se ha mostrado de lo más contundente. “Llevas en vigilancia desde el primer día, lo que tú eres no se lo digas a la gente. O sea, yo no soy como tú”, ha querido dejar claro.

Arelys, madre de Yulen Pereira, ha intervenido entonces en la discusión. “Chicos, aquí todo el mundo trabaja”, ha afirmado intentando calmar las aguas. Supervivientes 2023 continúa avanzando y la tensión comienza a aflorar cada vez más frecuentemente entre sus concursantes.