Patricia Donoso (‘Supervivientes 2023’) estalla contra su marido tras romper este pacto

Hay quienes abandonan Supervivientes en las primeras semanas, o cuando ya queda poco para terminar el programa, pero también están los concursantes como Patricia Donoso que quieren abandonar el programa a los pocos días de entrar. El pasado domingo 5 de marzo, la concursante activó el protocolo de abandono, pues se sentía superada por la experiencia.

Sus compañeros, al enterarse de su decisión, intentaron pararla. Además, su marido Charles se sumó a la llamada para intentar calmarla y que continuará su aventura en Supervivientes. Ahora, Patricia Donoso ha comentado que esta llamada no le gustó nada y se siente muy disgustada con él. Después de los intentos por parte de ambos, decidió tomarse unos días para poder pensar cuando esté más tranquila.

Patricia Donoso seguirá concursando, pero se enfada con su marido Charles tras mandarle un mensaje de ánimo en directo #TierraDeNadie1 https://t.co/FDM47n7yyM — Supervivientes (@Supervivientes) March 8, 2023

“Las palabras de Charles no me ayudaron para nada. Me enfadaron mucho más, él sabía que no debía llamarme. Lo que me dijo tiene razón, que me marque un objetivo y lo cumplo, pero teníamos pactado que no iba a llamar nunca”, comentó. Pero todavía le quedaba mucho más por decir: “Llevo siete años casada y sé cuándo miente y él estaba muy forzado en la llamada”, expresaba dejando a todos en shock, pues no entendían por qué tanto enfado.

A pesar de la insistencia por parte de Carlos Sobera para calmarla, este no lo consiguió, lo que sí hizo es mandarle un mensaje de apoyo: “A veces el que bien te quiere te hace llorar y probablemente incumplió el pacto porque te vio fastidiada y quiso que te quedaras porque creo que es importante para ti”; le expresaba. Por el momento no se conoce la decisión que va a tomar y tendremos que esperar a la gala del jueves.