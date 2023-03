Patricia Donoso deja en shock a sus compañeros de ‘Supervivientes 2023’ al confesar que estuvo en la cárcel

El pasado jueves 3 de marzo dio el pistoletazo de salida la nueva edición de Supervivientes. El popular reality de Mediaset ha regresado un año más a la cadena y en esta ocasión lo ha hecho de la mano de novedades que no han dejado indiferente a nadie y 17 nuevos concursantes, entre ellos, Patricia Donoso.

La participante se ha presentado como uno de los rostros más desconocidos de la cadena. Aunque, cabe recordar que hace un tiempo se puso en medio del foco mediático al confesar haber tenido una relación con Ortega Cano. Pero, en esta ocasión ha vuelto a ser noticia debido a que ha admitido, durante sus primeros días de convivencia con sus compañeros, que estuvo en la cárcel.

«¿Cómo que la cárcel? ¿Por qué Patricia Donoso entre barrotes?», le preguntaba Arelys, madre de Yulen Pereira sin dar crédito. «¿Blanqueo de dinero?», cuestionaba Jonan Wiergo. «No, no tiene nada que ver con eso», respondió Patricia Donoso.

Sin embargo, y aunque la superviviente no quiso revelar el motivo por el que fue detenida, sí explicó un detalle sorprendente de su detención. Al parecer, el día de su detención se presentaron 50 policías con 10 coches patrulla en su casa. «El jefe me quería esposar y todo», continuó explicando. Unas declaraciones donde quiso dejar clara su inocencia cuando Wiergo le preguntó si encontraron algo.

«Es que no había nada», aseguró Donoso. Fue entonces cuando la concursante explicó cómo sucedieron los hechos cuando llegó a la comisaría. «En la sala de reconocimiento estás bien ahí, hay un espejo y parece que no hay nadie y me trataban bien y todo el rollo. Pero, luego cuando me dijeron que tenía que pasar dentro… Ay, amiga. Fue el único momento en que lloré», admitió.