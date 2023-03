Patricia Donoso sorprende a Diego Pérez con este comentario antes del estreno de ‘Supervivientes 2023’

Este jueves 2 de marzo, a partir de las 22:00 horas, podremos disfrutar del primer programa de Supervivientes 2023. Estamos ante una de las ediciones más extremas de la historia, por lo que rostros conocidos como Adara Molinero, Raquel Mosquera, Patricia Donoso o Asraf Beno tendrán que dar todo de sí mismos para superar esta aventura.

Antes de que esta edición dé el pistoletazo de salida, hemos podido ver los primeros rifirrafes entre concursantes. Un claro ejemplo lo encontramos con Adara Molinero y Raquel Mosquera. Y todo por un desafortunado comentario de la que fuera mujer de Pedro Carrasco que la ganadora de Gran Hermano VIP 7 quiso condenar ante sus compañeros.

Por si fuera poco, en ese tiempo libre que tienen para disfrutar de los últimos momentos antes de pisar la isla, también han surgido los primeros acercamientos. Uno de los más sonados tiene como protagonista a Patricia Donoso. La millonaria, que se encontraba en la piscina, no ha dudado en aprovechar la oportunidad para acercarse a Diego Pérez.

🎣¡PATRICIA DONOSO LE TIRA LA CAÑA A DIEGO!🎣 La concursante de #Supervivientes2023 no pierde el tiempo y sus compañeros reaccionan: «Como lo vea Charles, verás» 💥😲 https://t.co/mFCZHQ1Yiq — Supervivientes (@Supervivientes) March 1, 2023

“No me mires así. Es que tienes unos ojos preciosos”, comenzaba diciendo Patricia Donoso al exparticipante de La isla de las tentaciones. El joven, como no podía ser de otra manera, se quedó sin palabras ante el comentario de su compañera: “Gracias, hombre, gracias”. Este acercamiento, como era de esperar, no pasó desapercibido entre el resto de concursantes.

Tanto es así que Asraf Beno no ha dudado en comentar lo siguiente: “Como te vea Charles, verás”, refiriéndose al marido de Patricia Donoso. La concursante, lejos de achantarse, ha querido seguir más allá con el juego: “¡A ver si hacemos un trío!”. Diego Pérez no tardó en preguntar lo siguiente: “¿Pero a él le van esas cosas?”, a lo que la millonaria respondió negativamente. Sea como sea, lo cierto es que el buen rollo entre ambos concursantes parece evidente pero, ¿cuánto durará una vez empiece Supervivientes 2023 de manera oficial?