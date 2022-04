Telecinco emitirá este jueves una nueva gala de ‘Supervivientes 2022’. Tras el estreno de la semana pasada, Jorge Javier Vázquez conducirá una gala en la que los espectadores verán como han sido los primeros días de convivencia en la isla. Además, también se conocerá el nombre del primer expulsado de la edición y aparecerá la figura del ‘parásito’.

El ‘parásito’ es una de las novedades de la nueva edición de ‘Supervivientes’. Se trata de un personaje que aparecerá por primera vez en la historia del programa, cuyas características se desvelarán durante la gala de este jueves.

El concursante que sea designado como ‘parásito’ vivirá en Playa Paraíso, una de las localizaciones más privilegiadas del concurso. Aunque tendrá que hacerlo en una pequeña plataforma en el mar y no podrá hablar con las personas que vivan en esa playa.

¡Por fin JUEVES! 😍

Y las tensiones en Honduras no paran, no paran, no paran… 🔥

📺 A las 21:55, lo vemos todo en una nueva gala de #Superivientes28A https://t.co/dmzec7kfpA pic.twitter.com/r08A8eyEBB

— Telecinco (@telecincoes) April 28, 2022