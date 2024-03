‘Sueños de libertad’, capítulo 16: María continúa dudando de la actitud de Andrés

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que, pase lo que pase, no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 15 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo, dadas las circunstancias, Begoña parece haber dado el paso de hacer una inesperada propuesta a Jesús. ¿En qué consiste? En trabajar en el dispensario como enfermera.

A pesar de que le ha hecho una propuesta de lo más concreta, lo cierto es que su marido no termina de verlo nada claro. En cuanto a Luz, observamos cómo se ha visto sorprendida por una inesperada visita de alguien que tiene que ver con su pasado. Es entonces cuando le hace un favor que, desde luego, le deja completamente sin palabras.

Andrés, por su parte, sigue teniendo muchísimas dudas como consecuencia del rechazo que ha sufrido por parte de Begoña. Al fin y al cabo, se trata de una situación que no se esperaba que iba a suceder. Por ende, le ha hecho reflexionar sobre lo que podría ocurrir entre ellos en próximas ocasiones. Todo ello mientras trata de disimular ante María. Aun así, ella empieza a sospechar que algo está ocurriendo.

Fina, por su parte, cada vez tiene más claro que Tasio no solamente está jugando con Claudia, sino que también lo está haciendo con Carmen. En cuanto a los hermanos y Damián, vemos cómo, tras la dimisión de Luis, han optado por dar un toque de atención a Jesús por la situación que ha provocado.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 16 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo María no puede evitar seguir teniendo ciertas dudas respecto a la actitud de Andrés. Al ser consciente de que la situación le puede jugar una mala pasada, no tarda en acercarse a Gema para pedirle consejo.

Por si fuera poco, observamos cómo la búsqueda de trabajo de Luis avanza hasta tal punto que hace saltar todas y cada una de las alarmas en la familia De la Reina. En cuanto a Marta, observamos cómo empieza a cargar contra Fina mientras se encuentran trabajando en la tienda, todo ello mientras Tasio se sincera con Claudia sobre sus problemas económicos.

Blanca, por su parte, empieza a trabajar en la fábrica tras haber sido recomendada por Luz. En cuanto a Lena, ha descubierto un detalle de lo más extraño sobre la nueva limpiadora, mientras que Isidro prefiere quitar importancia a su complicado estado de salud. Digna, al ser consciente de la situación, le pide que haga una visita a Luz. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3 y atresplayer.