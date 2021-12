Shawn Mendes ya tiene todo preparado para su esperada gira, ‘Wonder: The World Tour’. A pesar de estar viviendo un momento personal complicado tras su ruptura con Camila Cabello, el artista canadiense no ve el momento de volver a subirse a un escenario para cantar junto a sus fans.

Tras haber anunciado dos conciertos en España, concretamente en Madrid y Barcelona, el artista ha añadido una fecha más a la lista de conciertos en nuestro país. Tal y como él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales, Bilbao será la nueva parada de su tour por España.

El artista canadiense actuará en el Bilbao Exhibition Center (BEC) el próximo 15 de mayo de 2022, un día después de su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la primera parada en España. Y un día antes de su concierto en el Wizink Center de Madrid.

More tickets are being added to all #WonderTheWorldTour shows today at 10am local & new shows have been announced in Rotterdam, Dublin, Milan & Bilbao! Presale & ticket info at https://t.co/NbLFeM3Z0t pic.twitter.com/A7tgg6Jn4x

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) December 6, 2021