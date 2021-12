Shawn Mendes presenta esta viernes su nuevo single ‘It’ll be okay’. El cantante abre su corazón para publicar una de sus canciones más personales hasta la fecha, dos semanas después de anunciar el fin de su relación con Camila Cabello tras casi tres años juntos.

El artista canadiense llevaba un tiempo sumergido en una época musical en la que reinaba el pop comercial, no obstante, a través de ‘It’ll be okay’ Shawn Mendes regresa a sus orígenes en la música, cuando conectaba con sus fans de una manera mucho más personal.

Y parece que este giro le ha sentado bien, en un momento que no está siendo nada fácil para él. “Me siento como si realmente no hubiera conectado con ustedes en un tiempo. Os extraño. Espero que os encante esta canción”, escribió el artista en sus redes sociales tras el lanzamiento de su nueva canción. Texto acompañado de una imagen del atardecer en Costa Rica, lugar donde se le ha visto surfeando estos días.

it’ll be okay out now https://t.co/LFbFAck8H9 pic.twitter.com/qYJNMYlCpB

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) December 2, 2021