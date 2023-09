Selena Gomez y Rauw Alejandro son vistos juntos en un partido de fútbol en París

Selena Gomez y Rauw Alejandro han sido vistos juntos en París, pero no revueltos. El pasado domingo el Paris Saint-Germain goleó al Olympique de Marsella en casa, en el estadio Parc des Princes. Un partido en el que coincidieron en el palco numerosas personalidades, entre ellos ambos artistas.

El artista puertorriqueño, que además es un gran amante del fútbol, se encontraba en París después de su concierto en la capital francesa, concierto incluido dentro de su gira Saturno por Europa. Una noche en la que volvió a demostrar que es una de las grandes influencias de la música del momento a nivel mundial.

Tras su ruptura con Rosalía el pasado verano, Rauw Alejandro ha sido relacionado con muchas mujeres, la última de ellas Selena Gómez. Los dos artistas levantaron las sospechas al aparecer juntos en público en el estadio francés, a pesar de no ser la primera vez que coinciden pues grabaron juntos la canción Baila Conmigo en el año 2021.

A pesar de que ambos se encontraban en el estadio del PSG con diferentes grupos de amigos, las redes sociales se han llenado de rumores de un posible romance entre los artistas, aunque no se han dejado ver en más ocasiones juntos por París.

Mientras que Rauw Alejandro estaba en el partido con un grupo de amigos, Selena Gomez se encontraba junto con Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y Noah Beck. En filas diferentes pero muy cerca, lo que ha llevado a pensar a muchos fans que quizás acudieron juntos al partido.

No obstante, todo apunta a que el artista puertorriqueño no ha olvidado a Rosalía, pues durante los conciertos de su gira por España ha dejado entrever que sigue enamorado de ella. Mientras tanto, Rosalía ha celebrado su cumpleaños y ha estado en el desfile de Prada en Milán, centrada en comenzar una nueva etapa.

#SelenaGomez spotted watching the PSG game with Nicola and Brooklyn Peltz-Beckham in Paris yesterday with her friend Dominic and #RauwAlejandro! 📸🏉🗼🇫🇷👑👑❤️‍🔥 pic.twitter.com/v29JE0DUgp

— World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) September 25, 2023