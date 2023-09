Rauw Alejandro toma una drástica decisión respecto a esta canción con Rosalía

El Saturno World Tour de Rauw Alejandro ha hecho varias paradas por España. Entre ellas se encontraba la ciudad condal, Barcelona, en la que ha hecho algo inédito en sus conciertos. Además, ha dejado saber una decisión radical que ha tomado respecto a una de sus canciones.

Al comienzo de su paso por el país se convertía en noticia que el puertorriqueño había eliminado de su setlist Beso y Vampiros, justamente las dos canciones que comparte con Rosalía, su ahora ex pareja. Lo hizo sin ningún tipo de aviso ni explicación y por lo tanto no se conoció la decisión hasta el momento mismo de la presentación. Sin embargo y para sorpresa de todos los asistentes, el cantante sí que interpretó la primera de ellas en la capital catalana.

De hecho, Rauw Alejandro incluso proyectó el videoclip oficial en las pantallas del escenario cuando estaba cantándola y este está compuesto de diferentes vídeos de la ex pareja. Precisamente con estas imágenes fue con las que confirmaron que se habían comprometido. Tras finalizar la canción el artista entonó una vez más el estribillo acapella y no pudo evitar emocionarse. ¿Es casualidad que el cantante decidiera volver a incluir el tema justo en el show de la ciudad de la que fuera su prometida? Muchos opinan que no.

El último lanzamiento del puertorriqueño fue Hayami Hana, un tema que fue lanzado primero en YouTube y semanas más tarde subido a Spotify. Estaba más que claro que era dedicado a Rosalía y el intérprete mostraba en él todos sus sentimientos tras la ruptura. Muy pronto éste estuvo en boca de todos debido a lo reveladora que era su letra.

Hasta el momento no la había interpretado en ningún sitio, cosa que de nuevo hizo por sorpresa en Barcelona. «Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona, no la voy a cantar nunca más en mi vida», afirmó de forma contundente sobre este tema dedicado a su ex pareja.

Rauw Alejandro antes de cantar Hayami Hana: «Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona, no la voy a cantar nunca más en mi vida.» pic.twitter.com/W6YaA8FDFY — Rauw Alejandro Daily (@RauwDailyEsp) September 1, 2023