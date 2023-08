Selena Gomez presenta ‘Single Soon’, su nuevo single con indirectas a amores del pasado

Selena Gomez ha regresado a la música con Single Soon, su nuevo sencillo. Aunque ha lanzado alguna que otra canción en los últimos años, su último proyecto, Rare, fue estrenado en 2020. Es decir, hace 3 años que no se tiene un nuevo CD de la artista. Durante este tiempo se ha centrado más en sus facetas de productora y empresaria.

Aunque no está confirmado, también se rumorea que en algún momento verá la luz SG3, el que sería el tercer disco de la carrera de la cantante en solitario. Además de este tema, hace poco se filtraba un fragmento de otro track que algunos apuntan a que será el single oficial de esta nueva era. Se trata de That’s Alright o Be Alright, una colaboración con el dj británico Fred Again con tintes electrohouse.

Single Soon es una canción empoderadora con un mensaje divertido y positivo. “Hola, te quiero hermanita. No te preocupes en absoluto por los novios, nunca”, se escucha a la hermana pequeña de Selena Gomez decir al principio del tema. Esto resume perfectamente el mensaje de la canción, que trata sobre estar soltera y pasárselo bien sin importar lo que digan los demás.

El videoclip muestra a la empresaria y productora dejando una nota de despedida para romper con un novio. A partir de ese momento se pone un bonito vestido y tacones dispuesta a salir a celebrar la recién adquirida soltería. Se reúne con sus amigas y sale a cenar, más tarde suben a una limusina que las lleva a un karaoke. Después tienen una fiesta en la piscina y finalmente van a dormir juntas, sin necesidad de chicos. En las imágenes que se suceden de noche destacan las luces de neón que representan el sentimiento alegre y fiestero de la canción.

Single Soon, el nuevo sencillo de Selena Gomez, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Los numerosos seguidores de la artista han inundado las redes sociales de mensajes alabando no solo la canción, sino lo bien y feliz que ven a la interprete en esta recién inaugurada nueva etapa.