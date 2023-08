Selena Gomez desvela que tuvo que luchar para quedarse con esta canción: «Lloré mucho»

Selena Gomez ha concedido recientemente una entrevista en la que ha revelado que una de sus canciones estuvo a punto de no ser suya. Todo acabó con un final feliz ya que pudo quedársela, pero la cantante tuvo que luchar por ella. Menos mal que esto fue así, ya que dicho tema marcó un antes y un después en su carrera y es una de las fundamentales de su repertorio.

El sencillo en cuestión se trata de Who Says, que originalmente no nació pensada para la artista. De hecho, los productores iban a dársela a otro intérprete. “Yo estaba trabajando con Disney en ese momento y le estaban dando la canción a otro artista. Lloré porque amaba mucho la canción”, ha revelado al entrevistador. “Básicamente le dije a mi sello: ‘Siento que mis fans son jóvenes y la necesitan… Creo que mis fans realmente la necesitan’… Me encantaba esa canción y me ha acompañado toda mi carrera. A día de hoy, la necesito escuchar”, ha confesado.

selena fought to get “who says” and im really grateful that she won cus I can’t imagine this song with anyone more than her 🥹 pic.twitter.com/m2Bcg5lbRz — ‘ (@littleselss) August 23, 2023

La cantante y productora ha contado otras ocasiones en las que esta canción acabó resultando también fundamental para su carrera. Cuando llegó por primera vez el tema a sus manos, no estaba pensando en lanzar un nuevo disco, no tenía ganas. Sin embargo, todo cambió en el momento en el que lo escuchó. “Pensé que era impresionante, me inspiró completamente”, comentaba en otra entrevista sobre el que terminó siendo el primer single de su álbum When The Sun Goes Down.

Además, ha revelado que Who Says le ayuda a sentirse “mucho mejor” cada vez que la escucha y la define como dulce y divertida. Tal y como ella misma ha explicado, en el momento de luchar por ella pensó en sus fans y sobre todo en los más jóvenes. Llegó a ella cuando tenía tan solo 19 años y la mayoría de sus seguidores eran mucho menores. “Esta canción representa los momentos del día en que nos sentimos inseguros o que no somos lo suficientemente buenos. Espero que la canción inspire a mis fans para que recuerden quiénes son en el fondo”, explicaba por aquel entonces sobre el mensaje de la canción.

“Tiene mucho de corazón y eso me inspiró cuando lo escuché. Priscilla Renne, quien escribió la canción, me contó la historia que le sirvió de inspiración”, relataba Selena Gomez. Curiosamente, la canción tiene como protagonista a Obama. “Le preguntaron a un niño lo que significaba para él que Obama fuese presidente y él miró a la cámara y dijo: ‘Significa que puedo ser presidente algún día’”, explicó la artista. Al conocer esto pensó en sus fans, en inspirarles y hacerles saber que podían ser quien quisieran ser sin importar qué dijeran los demás.