La pareja formada por Carmen Nadales y Rafa Martínez ha reaparecido en el especial de ‘Secret Story’ tras proclamarse la final. Ambos han podido detallar cómo han sido estos días sin estar encerrados. Además de resolver sus ‘cuentas pendientes’ han afirmado lo bien que están y lo mucho que han avanzado sin cámaras.

Los dos han contado que han estado en Albacete junto a Álvaro y Nissy e incluso que han compartido cama los cuatro, además de que están muy contentos y que esperan que esto dure mucho tiempo. Los planes de futuro siguen siendo los mismos que desvelaron durante su reencuentro: «De momento queremos viajar mucho, luego yo tendré que irme a Badajoz a hacer unos exámenes», ha contado la cordobesa.

Rafa ha querido explicar que los viajes serán a Albacete de nuevo y a Córdoba, que es donde está la familia de ellos. Parece ser que no se han separado ni un minuto y que han compartido tantos momentos de complicidad que ha incrementado la atracción: «Hemos estado pegados sin separarnos», han reconocido ambos.

Carmen, sobre Rafa: «Tenemos muchos planes juntos» #SecretCuentas pic.twitter.com/V7OQ542Vg8 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) April 12, 2022

Por otro lado, también hemos podido conocer cómo se encuentra la relación de los finalistas Marta Jurado y Adrián Tello. Los dos han confirmado que siguen juntos y que todo marcha viento en popa. No han querido dar muchos detalles, pero también han aclaro que tienen viajes pendientes que esperan cumplir pronto. «No me he dormido estos días, Carlos», le decía entre risas Marta a Carlos Sobera haciendo referencia al secreto con el que entraba al concurso.

En él, aseguraba que podía llegar a quedarse dormida si se aburría mientras mantenía relaciones sexuales. Con esto, ha dejado claro que se ha producido el momento que tanto esperaba ella en ‘Secret Story’. Así, a pesar de lo criticada que ha sido la pareja, han dejado más que claro lo felices que están.