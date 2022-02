Carmen y las mellizas, Laila y Nissy, hicieron un pacto de tregua para dejar de discutir por cualquier tontería y este lunes 14 de febrero, durante la emisión de ‘Secret Story: última hora’, pudimos ver que este acto poco había durado. El programa, que fue emitido antes de ‘Idol Kids’ y presentado por Sandra Barneda y Lidia Torrent, dejó ver que, lo que Rafa intentaba unir era imposible.

En los últimos días la amistad entre Carmen y Rafa está creciendo y puede sobrepasar los límites de ser amigos y por ello, intenta acabar con la unión entre el fontanero y Nissy. La estudiante de matemáticas se ha encargado de ir diciéndole a ellas que el de Cuenca no confía en ellas ni las considera sus amigas. Así, busca lograr un distanciamiento entre ellos que no llega a darse porque se entienden bastante bien.

Uno de los momentos que aprovechó la cordobesa fue en un juego, ahí le dijo a Laila que se creía amiga de Rafa y no lo era. Esto llevó a un bombardeo de insultos continuos e, incluso, se sumó Nissy para llamar “abuela”, “clasista” y “celosa” a Carmen, puesto que ella se dirige a las hermanas como “chusma” o “ridículas”.

Rafa no sintió cómodo y le dijo a Carmen que no le gustó que le dejase en evidencia. Además, le confesó que también confiaba en Laila ahora y no solo en ella, puesto que ha llegado a confesarle a la melliza diversos asuntos personales. Carmen no se lo tomó nada bien y le echó en cara a Rafa que nunca la defendiese: «¿Cuándo dicen que soy una clasista, por qué te quedas callado?». «Porque estaba cansado y no me apetecía entrar al trapo», le contestó el conquense. La cordialidad entre ellas no llega a buen puerto, pero lo que sí puede darse es la chispa entre ellos y que así se sume una nueva carpeta a ‘Secret Story’.