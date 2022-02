Telecinco emitió este miércoles una nueva entrega de ‘Secret Story’ conducida por Carlos Sobera. Durante la gala se conoció el nombre del nuevo concursante expulsado. Una expulsión muy reñida, después de una semana en la que la tensión volvió a reinar en la casa de los secretos.

Finalmente, Carlos Sobera dio a conocer el nombre del expulsado que los espectadores habían decidido con sus votos. De esta forma, el programa terminó con la expulsión de Alberto, algo que tanto él como el resto de los concursantes se esperaban.

Tras conocer su expulsión, Alberto aseguró que no lamentaba abandonar la casa, pues al haber conocido a Elena, su pareja dentro del reality y con quien espera seguir fuera, consideraba que ya había ganado algo mucho mayor que el premio del concurso.

Alberto (@Coffeepassion3) se convierte en el 3er expulsado de Secret Story #SecretGala4 pic.twitter.com/4OfK09VKTx — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 10, 2022

«Lo esperaba, pero no tengo ningún problema. Vuelvo a estar con mi familia y a estar con Elena. Yo ya he ganado», dijo Alberto antes de abandonar la sala de expulsiones.

«Yo creo que los muebles son bonitos. Ha sido una persona que ha iluminado la vida tanto de su madre como de Elena», dijo Mario Vaquerizo desde plató, mientras que Elena no podía contener la emoción por lo que acababa de escuchar.

Por su parte, Lydia Lozano reconoció que hasta la fecha no se había creído el idilio de Elena y Alberto, no obstante, su opinión había cambiado. «Al principio os perjudicó, pero cuando te ha nombrado, te ha nombrado de corazón y ahora es cuando realmente me lo he creído. Le encantas a Alberto, así que eso que te llevas», dijo la colaboradora.