El pasado miércoles 2 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Secret Story’ presentada por Carlos Sobera. De esta manera, pudimos descubrir quién fue la segunda persona expulsada de esta edición, siendo una de las votaciones menos ajustadas de lo que llevamos de concurso.

Era evidente que la audiencia tenía claro quién tenía que abandonar ‘Secret Story’. Debemos recordar que los nominados de la noche eran Rafa, Elena y Alatzne. Al poco tiempo, pudimos descubrir que la menos votada de esos tres era Alatzne, por lo que se salvaba de pasar a la temida Sala de Expulsión.

Por lo tanto, la expulsión quedaba entre Elena y Rafa. Después de haber vivido fuertes enfrentamientos entre Carmen y Adrián, de manera respectiva, finalmente fue ella la expulsada. Cabe destacar que la audiencia de ‘Secret Story’ decidió que abandonara la casa con un 85,9% de los votos, siendo una de las cifras más altas de la historia de los realities en nuestro país.

Elena (@_elenushkaaa) se convierte en la segunda expulsada de Secret Story #SecretGala3 pic.twitter.com/1bHL4j6zk3 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 2, 2022

La andaluza, a pesar de todo, ha vivido tres semanas de lo más intensas en ‘La casa de los secretos’. Y no solo por los continuos desencuentros con Carmen, sino por su comentado idilio con Alberto con el que rápidamente solicitaron una hora sin cámaras. Todo ello teniendo en cuenta que los dos tenían diversas diferencias tanto en geografía como en cultura, algo que ella consideraba fundamental mientras que él le restaba importancia.

Lo cierto es que la expulsión de Elena no ha pillado por sorpresa ni a la joven ni a la gran mayoría de sus compañeros. Ella, por su parte, se sinceró sobre el miedo que sentía ante la posibilidad de abandonar el concurso desde que supo que estaba nominada, ya que temía la reacción de su familia. Y es que, entre otras cosas, su madre le pidió que no tuviera ningún affaire con ningún concursante.

A pesar de esos miedos, la ya ex concursante de ‘Secret Story’, con mucha tranquilidad, pudo poner punto y final a esta experiencia. Y es que Carlos Sobera le hizo saber que su madre se había puesto en contacto con el programa para que le comunicaran que la apoyaba por completo. Ella no pudo evitar emocionarse al respecto, después de la semana tan complicada que ha pasado en el concurso. Concurso del que ya no forma parte.