Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de ‘Secret Story’. Conducida por Toñi Moreno, durante la gala se conoció el nombre del concursante que voluntariamente habría decidido abandonar el reality. Una decisión que los espectadores no se esperaban.

Ese concursante no era otro que Kenny. El concursante explicó que durante los últimos días lo había pasado mal, y que debido a su complicada situación de fuera, no estaba siendo capaz de disfrutar de la experiencia: «Para mí estar en esta casa es una de las experiencias más bonitas de mi vida, pero necesito saber si mi madre está comiendo o no en Cuba», explicó.

«Sinceramente, dices que lo has dado todo, pero yo no te conozco porque no te he visto. Me hubiese encantado conocerte y ver ese concursante que yo proyectaba en mi cabeza. Entiendo que quieras saber cómo está tu madre, pero has perdido una oportunidad tan bonita de llevarte 200.000 euros para tu casa…», señaló Toñi Moreno tras conocer la decisión del concursante, y antes de despedirle de la casa de los secretos para siempre.

Por otro lado, tras conocer la decisión de Kenny de abandonar el concurso, en el plató de ‘Secret Story’ la mayoría de los colaboradores mantuvieron la misma postura, al creer que el concursante había desaprovechado la oportunidad que el reality le había dado.

«Este concurso es para exprimirlo. Encantados todos de que se vaya Kenny porque lo que hacía era dormir» señaló Cristina Porta de manera muy contundente. «No voy a defender a Kenny porque yo me arrepentí de querer irme. Estás en un mundo pensando en el exterior pero es que son dos meses y son 200.000 euros», añadió Anabel Pantoja.