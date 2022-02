‘Secret Story’ ha anunciado que Isa Pantoja entrara en ‘La casa de los secretos’. La colaboradora formará parte del programa en plena polémica con Kiko Rivera.

La joven nos ha sorprendido a todos tras anunciar que entrará ‘Secret Story’. La hija de Isabel Pantoja ha confirmado que pasará algunos días con los concursantes. El reality en un principio anunció que Kiko Rivera iba a entrar en la casa, sin embargo, tras sus duras declaraciones el programa cambió de parecer.

De esta forma, Isa Pantoja ocupará el puesto de su hermano y vivirá una experiencia con la que dice estar muy emocionada. «Para mí es un reto. Tengo ganas de pasarlo bien y divertirme, pero dejándole a ellos que sigan viviendo sus tramas porque es su concurso», ha indicado la colaboradora durante su conexión con Toñi Moreno.

¡Isa P será la nueva habitante VIP de la casa! «Tengo muchas ganas aunque yo no vaya a concursar» #SecretNoche5 pic.twitter.com/mTts1egGWj — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 13, 2022

Esta ha sido una notica que también ha sorprendido a una de sus personas más allegadas, Anabel Pantoja, que se encontraba en el plató de ‘Secret Story’. «Nosotros es que nos enteramos siempre de todo por la tele, ¿no?», le ha indicado la influencer tras reconocer que ella había hablado con su prima, pero no le había contado nada de esto.

«Yo me alegro mucho que entres porque te va a venir muy bien. Quiero que revivas tu momento telenovela», le ha dicho la colaboradora de ‘Sálvame’. La sobrina de Isabel Pantoja ha respondido si este hecho le sentará mal a Kiko Rivera.

«No creo que le siente ni bien ni mal, no creo que haya rencor. De hecho, creo que se ha arrepentido y que todo lo bueno que le pase a la hermana se alegrará, pero no lo sé», ha explicado Anabel Pantoja dejando claro que no cree que su primo se enfade.