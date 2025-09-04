Hace casi dos meses, el mundo de la prensa del corazón se quedó consternado al conocer la noticia de la trágica muerte de Michu, ex pareja de José Fernando Ortega y madre de su única hija, Rocío. Con tan sólo 33 años, la joven perdió la vida como consecuencia de los problemas cardíacos que sufría desde hace tiempo. Desde entonces, son muchas las informaciones que han salido a la luz. Muchas de ellas tenían relación con su muerte y cómo se desarrollaron los hechos después de la misma, incluido el enfrentamiento entre la familia de Ortega Cano y la de Michu. Aunque el círculo más cercano de José Fernando siempre ha querido mantenerse al margen por el bien de la pequeña Rocío, tanto la madre como la hermana de la fallecida han pasado por numerosos platós de televisión para dar a conocer numerosas informaciones. Y lo siguen haciendo. En este caso, para hablar de la herencia de la joven.

Debemos tener en cuenta que, a finales de agosto, TardeAR daba a conocer uno de los secretos mejor guardados tras la muerte de Michu: su herencia. De esta manera, se daba a conocer que la heredera universal de la misma era Inmaculada Gamaza, su madre. Por lo tanto, también se despejaba una gran incógnita, puesto que Tamara, hermana de la ex pareja de José Fernando Ortega, había quedado excluida del testamento. Como era de esperar, la beneficiaria de este testamento no tardó en hablar con la prensa tras conocer la noticia. De esta forma, no tardó en dar a conocer que su intención es traspasar la herencia a su nieta: ella va a ser la siguiente beneficiaria de todos y cada uno de los bienes de Michu. «Si fuera por mí, yo se lo pondría a Rocío, porque es la que necesitará un techo el día de mañana», comentó. Y añadió: «Yo pensaba que era para su hija todo».

Lejos de que todo quede ahí, en el programa TardeAR, Tamara ha querido dar a conocer la elevada cifra a la que tienen que hacer frente para poder aceptar la herencia de Michu. Durante su paso por el plató, ha especificado que una de esas deudas tiene estrecha vinculación con Hacienda: «Ella en ningún momento dijo que estuviese zanjada».

Aun así, cabe destacar que no es la cifra más elevada en cuanto a deudas, ya que la que supera a la anterior se trata de unas multas de tráfico por exceso de velocidad. «Una de las veces abrí una carta y era una de tráfico por velocidad», explicó Tamara. Es más, especificó que la cifra de estas multas oscilan entre los 8.000 y 15.000 euros.

Aunque se ha negado en rotundo a dar una cifra exacta de la cantidad de dinero al que tiene que hacer frente su madre, Tamara sí que ha querido dejar algo claro: ella no se va a hacer cargo de nada. «Eso a mí directamente no me corresponde», aclaró. Así pues, la idea que ha planteado la madre de Michu es trabajar para no tener que renunciar a esa herencia.

Fue entonces cuando los colaboradores de TardeAR han querido recordar a su invitada algo muy importante: no hay nada seguro. Es decir, hasta que no llamen al círculo cercano de la fallecida para leer el testamento, no hay nada certero. Por lo tanto, ahora mismo son todo conjeturas y posibilidades.