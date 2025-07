El pasado 7 de julio, la prensa del corazón se vio consternada con la noticia de la muerte de Michu. El cuerpo sin vida de la que fuese ex pareja de José Fernando Ortega y madre de Rocío, su única hija, fue encontrado en su domicilio. Por el momento, no han trascendido las causas de la muerte, aunque todo apunta a que podría tener algo que ver con la enfermedad cardíaca congénita que padecía. De hecho, en 2018 se sometió a una operación quirúrgica y, desde entonces, tuvo que hacer frente a otras tantas intervenciones más. Todo ello mientras tenía que lidiar con la prensa y con las constantes idas y venidas en su relación con José Fernando Ortega. Fruto de este vínculo, en 2017, nació la pequeña Rocío, a quien pusieron ese nombre en honor a su abuela, la artista Rocío Jurado. Por si fuera poco, en 2024, ambos anunciaron que estaban esperando a su segundo hijo.

Un sueño que se vio roto en mil pedazos, ya que se vio obligada a abortar por cuestiones de salud. En unas declaraciones a la revista SEMANA, la gaditana se sinceró sobre la triste noticia: «Aún no se habían cumplido los tres meses y mi cuerpo ya estaba muy débil (…) Era mi salud o mi salud. O un hermano para Rocío, o que mi hija se quedara sola, no tenía elección». A pesar de este duro golpe, Michu decidió centrar todos sus esfuerzos en su pequeña, a quien dedicaba toda su vida. A pesar de no seguir juntos, sí que mantenía cierto vínculo con José Fernando pero, sobre todo, con Gloria Camila. De hecho, tan solo unos días antes de morir, disfrutó de un concierto junto a su hija Rocío en compañía de su ex cuñada. Lejos de que todo quede ahí, hay algo que ha llamado poderosamente la atención a todos.

¿En qué consiste, exactamente? En el mensaje que el hijo de Rocío Jurado dedicó a su hija con Michu, de 8 años, tan solo unos días antes de la triste noticia. «Me siento muy orgulloso de la gran hija que tengo, de lo mucho que te esfuerzas y aunque no todo sea sencillo, no te rindas, aquí estaré para animarte y apoyarte, tú puedes con todo, mi princesa», compartió en su perfil de Instagram.

De esta manera, públicamente, el hermano de Gloria Camila ha querido hacer hincapié en el profundo amor que siente hacia su hija Rocío. Ahora, más que nunca, se va a convertir en un grandísimo apoyo para la pequeña después de que su madre haya perdido la vida con tan sólo 33 años.

Curiosamente, en el carrusel de imágenes que compartió en esa publicación en Instagram, aparecían fotografías de las mujeres que habían marcado su vida. Entre ellas, su madre Rocío Jurado, su hermana Gloria y otras en la que aparecían la propia Michu con la hija que tenían en común. Un gesto verdaderamente precioso, qué duda cabe. La propia María Rodríguez –nombre real de la ex pareja de José Fernando- pudo ser testigo de ese post, hasta tal punto que no dudó un solo segundo en reaccionar con un «me gusta».

Como no podía ser de otra manera, tras darse a conocer la trágica noticia, esa misma publicación se ha visto repleta de condolencias: «Qué injusta es a veces la vida!! Te mando toda la fuerza del mundo para seguir adelante para que te aferres al amor de tu hija y juntos superéis este enorme vacío que deja sin duda Michu» o «Con todos los altibajos, y todo lo que habéis sufrido para estar juntos, va la vida y os separa, te acompaño en el sentimiento. Ahora Michu os estará cuidando a ti y a tu pequeña desde el cielo, un fuerte abrazo», son algunos de los mensajes que se pueden leer.