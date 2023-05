Rosalía: se filtra el videoclip de ‘Changes’, su colaboración con Frank Ocean

Rosalía y Frank Ocean se unieron en Changes, un tema cuyo videoclip se filtró en Internet el martes 2 de mayo. La colaboración de los artistas se remonta al año 2020, pero se desconoce el motivo por el que se descartó y nunca fue lanzada de manera oficial en su momento.

El vídeo de Changes muestra a los dos intérpretes dentro de una mansión y en un jardín junto a otras personas. La española y el estadounidense comparten escenas en el clip, en el que sus voces se aprecian pese a la baja calidad de la pista de audio. La pieza cuenta con los cameos de los raperos A$AP Rocky y Slowthai.

El director del videoclip, Hidji Films, habría intentado vender su obra y por eso se ha filtrado en las redes sociales, según indica el portal HipHop-N-More citando una web de fans de Ocean. Otras cuentas de Twitter señalan que la producción no está rematada y que sus escenas no están en orden.

Changes se ha convertido en noticia semanas después de la comentada reaparición de Frank Ocean en el festival de Coachella 2023. Tras seis años sin pisar un escenario, el cantante dio un espectáculo que fue muy cuestionado, que empezó con un retraso de una hora y no fue retransmitido en Internet. Además, su segunda actuación fue cancelada por problemas médicos. «Tiene dos fracturas y un esguince en la pierna izquierda», aclaró un comunicado.

Rosalía versionó Thinkin’ ‘Bout You, de Frank Ocean, en el año 2015, como se puede comprobar en su canal de YouTube. La catalana ha hablado en varias entrevistas sobre la admiración que siente por él. la cantante lo menciona en la letra de SAOKO, en un verso que dice: «Frank me dice que abra el mundo como una nuez». Ella aclaró en un repaso con Genius que se refería a Ocean: «Es un artista que ha inspirado a toda una generación, ¿no? Pero estaba con él, en el estudio, y él dijo esa frase y nunca se me olvidó. Cuando estaba escribiendo esta canción pues me acordé y la puse».