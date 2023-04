Rosalía se convirtió en una de las grandes protagonistas de Coachella 2023. Cabeza de cartel por primera vez, la artista catalana brilló sobre el escenario del festival californiano tanto el primer fin de semana como el segundo, siendo una de las actuaciones más esperadas de la edición de este año.

Durante su actuación del primer fin de semana, la artista sorprendió a todos sus fans al realizar una versión muy personal de uno de los mayores éxitos de la carrera en la música del artista Enrique Iglesias: Héroe. Una canción que ya había interpretado en el festival Lollapalooza.

Incluir canciones fuera del setlist original del concierto es algo que sus fans ya pudieron disfrutar durante su gira mundial Motomami World Tour, y ahora lo ha vuelto a hacer durante su actuación en el festival de música más famoso de Estados Unidos.

Rosalía optó por una versión mucho más intimista de esta canción que triunfó en el año 2001. La artista se llevó la canción a su terreno, dotándola de delicadeza y emoción, con el marcado estilo personal que caracteriza a cada una de sus interpretaciones.

Cómo era de esperar, los vídeos de la artista catalana interpretando el éxito mundial de Enrique Iglesias no tardaron en volverse viral en las redes sociales, donde su emotiva versión ya suma cientos de miles de reproducciones.

Esta no fue la única canción de otro artista que Rosalía interpretó durante sus actuaciones en Coachella. La artista también quiso hacer un homenaje a su compañero y amigo The Weeknd, quien estuvo presente durante su show del primer fin de semana, interpretando su éxito Blinding Lights, la canción con más reproducciones de la historia de Spotify.

Blinded by @rosalia’s cover of “Blinding Lights” by @theweeknd.

Watch the Coachella livestream on @YouTube. pic.twitter.com/NuKJ2kZylu

— Coachella (@coachella) April 23, 2023