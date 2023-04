Rosalía se sincera sobre las dificultades de su actuación en Coachella

El Festival Coachella ha acaparado las miradas de medio planeta con tres noches consecutivas llenas de música. La primera, protagonizada por Bad Bunny, la segunda por Rosalía y la tercera y última con Frank Ocean como artista principal, siendo el Coachella más latino y españolizado de la historia.

Rosalía era una de las actuaciones más esperadas de esta edición. La artista regresaba a uno de los festivales más importantes del planeta convertida en artista principal cuatro años después de haber debutado en el mismo escenario pero como artista secundaria. Fue en 2019 y además de llevar a cabo su show de El Mal Querer salió con J Balvin a cantar Con Altura.

La artista llevó a cabo el espectáculo más espectacular de su carrera. Lo hizo acompañada de 40 bailarines, un show con el que se metió al público en el bolsillo, comenzando con Saoko, versionando a Enrique Iglesias, invitando a Rauw Alejandro y terminando por los suelos con Cuuuute.

