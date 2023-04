‘Coachella 2023’: por primera vez se podrán ver todos los conciertos en directo vía streaming

Bad Bunny, BLACKPINK y Frank Ocean encabezarán el cartel de Coachella 2023. Los artistas serán los protagonistas del festival de música estadounidense más famoso del planeta, que cada año se convierte en el punto de reunión de numerosas celebrities.

Como cada año, el festival se celebrará durante dos fines de semana, del 14 al 16 y del 21 al 23 de abril, en el Empire Polo Club de Indio, California, un recinto que se encuentra aproximadamente a 40 km al sureste de la ciudad de Palm Springs.

A tan solo unos días de que de comienzo el primer fin de semana de la edición de este año de Coachella, la organización del festival ha compartido una noticia que los fans llevaban esperando muchos años: por primera vez se podrán ver todas las actuaciones en streaming.

Register now for access to passes at https://t.co/qujCsdlTip. Presale begins Friday, 1/13 at 11am PT. Very limited Weekend 1 passes remain. For your best chance at passes, look to Weekend 2. pic.twitter.com/5zMQ4dJZHq

