El regreso musical de Rihanna era uno de los más esperados del año. Después de más de seis años de silencio musical, la estrella de la música presentó el pasado viernes 28 de octubre una nueva canción, bajo el título de Lift Me Up. Y ahora, ha vuelto con una nueva canción.

La artista de Barbados ha participado también en otra canción de la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever. De esta forma, el pasado viernes presentó Born Again, una balada que forma parte también de este proyecto.

Born Again es una canción que aparece al final del disco, así como también al final de la película. Una balada pop, con arreglos de piano y de cuerdas, que tras su lanzamiento ha vuelto a conquistar a los fans de la artista, que esperan impacientes noticias de su próximo disco.

Si Lift me up superó expectativas ante la nueva música de Rihanna, ha vuelto a pasar lo mismo con Born Again, una canción en co-autoría de The-Dream que podría formar parte perfectamente de un disco de Rihanna. No obstante, aún no hay noticias sobre sus próximos proyectos discográficos.

Por otro lado, Rihanna ha revelado que no hará coincidir su actuación en el intermedio de la final de la Super Bowl con el lanzamiento de un nuevo disco, pues es algo que aún tiene que cocinarse a fuego lento. De esta forma, su actuación será una conmemoración a toda su carrera en la música.

«Cuando anuncié la Super Bowl me dije: mierda, mis fans van a pensar que el disco está listo», declaró en una entrevista con la revista Rolling Stones. Y añadió: «pero la Super Bowl es una cosa, y la nueva música es otra», aclaró la propia artista.