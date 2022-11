Rihanna se sincera sobre su actuación en la final de la Super Bowl

El regreso de Rihanna a la música era uno de los más esperados de este 2022. Un regresó que se confirmó tras salir a la luz la noticia de que la artista protagonizará el show del descanso en la próxima Super Bowl de la NFL, que tendrá lugar el 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Fue la propia Rihanna la primera en confirmar la noticia, publicando a través de sus redes sociales una imagen en la que aparecía sujetando un balón de futbol americano. Una actuación que supone su esperado regreso a la música por la puerta grande, en una edición que por primera vez tendrá a Apple Music como patrocinador.

Ahora, la artista se ha vuelto a sincerar sobre su esperada actuación en la próxima Super Bowl, durante su última entrevista, donde ha confesado que en ocasiones se ha visto un poco superada por la situación, al ser uno de los espectáculos más grandes del mundo.

«No puedo creer que haya dicho que sí. Fue una de esas cosas que incluso cuando lo anuncié, dije: ‘Está bien, no puedo retractarme’. Ahora que ya se conoce es definitivo», expresó la artista durante su entrevista con con Entertainment Tonight.

Rihanna explica que: «La Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo, es el sueño de un artista estar en un escenario como ese. Pero es estresante. Quieres hacerlo bien. Ya sabes, todo el mundo está mirando. Y te están apoyando. Y quiero hacerlo bien».

«Nada me hubiera sacado de la casa si no hubiera sido un desafío como ese. Podría sentirme muy cómoda estando en casa siendo una madre. Actuar en la Super Bowl es lanzarme un desafío a mí misma con algo que nunca antes he hecho durante mi carrera discográfica. Tengo que estar a la altura de ese desafío», explica la artista.