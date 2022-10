Rihanna ha vuelto. Después de más de seis años de silencio musical, la estrella de la música presenta este viernes 28 de octubre una nueva canción, bajo el título de Lift Me Up, aunque no se trata del come back que sus fans se esperaban.

El regreso de Rihanna a la música pilló por sorpresa a todos sus fans. Una noticia que generó mezcla de euforia y desilusión, pues al contrario de lo que muchos se pensaban, no se trata de ningún nuevo single, sino de una canción para la nueva película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever.

Mientras que muchos fans celebran la vuelta de Rihanna, otros no esconden su desilusión, pues se esperaban un regreso de la artista con un nuevo disco o un single como adelanto de su nuevo proyecto discográfico. No obstante, para eso aún habrá que esperar, al menos hasta la Super Bowl.

La participación de Rihanna en la banda sonora de la nueva película de saga Black Panther fue anunciada hace unos días por varios medios, antes de que lo confirmase ninguna fuente oficial. Fue el miércoles, cuando la publicación de un breve vídeo en las redes sociales de Marvel Studios con la inicial de Rihanna confirmaba la noticia. Noticia que más tarde confirmó la propia artista.

Por otro lado, a pesar de que no se trata del regreso musical que sus fans se esperaban, varios medios estadounidenses informan de que entre los planes de Rihanna a medio plazo se encuentra lanzar un nuevo disco y embarcarse en una gira internacional a lo largo del 2023.

La vuelta de Rihanna a la música, desde lanzamiento del álbum Anti, en el año 2016, llega un mes después de que se anunciase que iba a ser la artista que protagonizará el espectáculo de la final de la Super Bowl, que tendrá lugar el 12 de febrero en Glendale, Arizona.