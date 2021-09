Rihanna ha roto su silencio. Han pasado más de cinco años desde que la cantante de Barbados lanzó su último proyecto musical, un disco presentado bajo el título de ‘Anti’ y que vio la luz concretamente en el año 2016. Desde entonces, la artista se ha volcado por completo en nuevos proyectos, como su marca de maquillaje y lencería, alejándose un poco del ámbito musical.

Por ello, no es de extrañar que sus fans le hayan preguntado en numerosas ocasiones sobre su futuro musical, una cuestión que la intérprete ha respondido alegando que está trabando en ello, sin querer entrar en más detalles. Sin embargo, parece ser que el deseo de todos sus seguidores se ha cumplido, y es que, por fin Rihanna ha hablado más sobre este nuevo álbum que tiene a medio mundo en ascuas.

Rihanna says her next album is «going to be completely different.» Promoting her latest Savage X Fenty Show, the pop star says she’s been «having fun» recording new music. pic.twitter.com/tOkty4ONAf

— AP Entertainment (@APEntertainment) September 22, 2021