Rihanna regresa a la música este viernes tras seis años de silencio

El regreso de Rihanna a la música ya es una realidad. Después de más de seis años de silencio musical, la artista lanzará este viernes 28 de octubre una nueva canción, aunque no se trata del come back que sus fans se esperaban.

El lanzamiento de una nueva canción ha pillado por sorpresa a los fans de Rihanna, que después de tantos años sin ningún lanzamiento, se esperaban un regreso de la artista por la puerta grande, con un nuevo disco o un nuevo single con el que demostrase que la espera había merecido la pena.

No obstante, para eso aún habrá que esperar, al menos hasta la Super Bowl. Pues el nuevo lanzamiento musical de Rihanna se trata de una canción para la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, la nueva película de acción de Marvel.

🚨 Rihanna is making her comeback this Friday with music for the ‘Black Panther: Wakanda Forever’ soundtrack. pic.twitter.com/6ObJFz4iid

— Pop Crave (@PopCrave) October 26, 2022