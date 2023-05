Raquel Bollo irrumpe completamente descontrolada en ‘Sálvame’: «Me cago en…»

Tarde de enorme tensión la que se ha vivido en Sálvame este martes. El programa no dudó en llevar al plató a Rocío Cortés, hija de Chiquetete, que no dudaba en incendiar el plató con sus declaraciones, lo que ha provocado que Raquel Bollo entrase en directo en el plató completamente descontrolada.

En una entrevista sorpresa, la hija del cantante no dudó en cargar contra todos y mostrarse cansada de que se siga hablando de su padre en televisión. «Ahora ellos también son televisivos, que Raquel dijo que no lo iban a ser», señalando la participación de Alma Bollo y Manuel Cortés en Supervivientes.

La entrevistada recordaba que solo ha tratado de tener contacto con Manuel, incluso durante los meses de pandemia, algo que llamó la atención de algunos colaboradores. Apuntó a que el primero en insinuar que Alma no era su hermana era Kiko Matamoros: «Hacedme la prueba de paternidad, que yo me la hago».

Belén Esteban, amiga íntima de Raquel y toda su familia, no dudó en dejarle claro que lo que estaba diciendo le parecía «una cerdada». Al escucharlo, Rocío reculó rápido: «Yo sé que es mi hermana, pero si alguien tiene dudas que se las haga, yo no tengo dudas».

Esas palabras no han gustado nada a la diseñadora de moda, que está en el punto de mira del que fuera su programa desde hace meses, pero esta entrevista a la hija de Chiquetete ha sido la gota que ha colmado el vaso. Al final del programa irrumpía completamente descontrolada en las inmediaciones del plató.

Terelu Campos y Belén Esteban fueron las primeras en llegar, pero las cámaras pudieron captar el momento en el que cargaba contra el programa: «Quince años aquí dando el callo. Rocío Carrasco es maltratada y a mí, con tres sentencias, me seguís trayendo gente. ¡Sinvergüenzas! No me vais a dejar cerrar capítulo. Lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados».

Raquel Bollo en brote cargando contra Telecinco y Mediaset ESTOY- #yoveosalvame pic.twitter.com/GcqoTKyGza — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) May 23, 2023

«Me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho. Me da igual Telecinco y su p*** madre. Habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis», se escuchaba antes de que su amiga Belén le pidiera que se calmase.

En ese momento, la imagen se fue hacia el plató vació de Sálvame y Telecinco daba paso a una nueva edición de 25 palabras, el concurso de Christian Gálvez.