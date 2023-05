«Cuidado con los bolsos»: Belén Esteban paraliza ‘Sálvame’ con una misteriosa advertencia

Sálvame sigue contando sus días para su esperada despedida el próximo 23 de junio, pero eso no quiere decir que haya llegado la calma. Todo lo contrario, Belén Esteban ha paralizado el programa en pleno directo para lanzar una advertencia, y también una crítica, a Telecinco.

El programa estaba hablando de su plan para pedir al Ministerio de Cultura que lo convierta en Bien de interés cultural, algo que una serie como El Chavo del ocho ya consiguió en México hace décadas. Adela y Terelu explicaban al público que podían acudir a una conocida plaza de Madrid para firmar en directo, pero todo se interrumpió por unos gritos.

Era la colaboradora la que cortaba por completo a las presentadoras: «Voy a dar un consejo a todo Mediaset: cuidado con los bolsos, que hay gente infiltrada en este cadena que se lleva lo que no es suyo». En ese momento el silenció se hizo entre todos, reodeando de misterio lo que estaba pasando.

Terelu quiso poner un poco de contexto al momento y le pidió a la colaboradora que diese más detalles sobre lo sucedido, ya que los espectadores no lo podían entender debido a que no tenían toda la información de lo que pasó tras las cámaras.

«Hoy ha estado aquí el señor Toño Sanchís. Me parece vergonzoso que en esta cadena, Mediaset, le hayan dejado entrar. Que le hayan dejado entrar después de lo que se ha llevado y por todas las demandas que ha puesto. Me parece vergonzoso. La suerte que has tenido es que he venido tarde y no te he visto. Ojalá te hubiera visto», decía muy enfadada.

Kiko Hernández aprovechó el momento para echar más leña al fuego y preguntarle: «¿Y si le llegas a ver qué le haces o qué le dices? «Yo solo digo que había dos personas esperándome en la puerta de cómo venía. Fíjate cómo sería la cosa que me dice Alberto, el director, ‘quédate en tu casa’ y le he dicho ‘voy por la M-50’ y era mentira, estaba montándome en el coche», dijo mirando a cámara.

Pero ahí no acabaron las palabras de Belén Esteban contra el que fuera su representante: «Yo lo que digo es cuidado, no con la gente del plató, de los pasillas, cojan bien sus bolsos, sus carteras porque hay uno que se lleva todo».

¿Que hacía Toño Sanchís en Telecinco?

Adela González quiso poner un punto de cordura a este asunto y preguntó si no era bueno para ella que Toño cobrase, para así ella poder recibir los 372.000 euros que le debe. «Ya, pero como tienen puesto todo a nombre de otras personas, lo que pasa es que la Justicia tendría que estar más…», contestaba.

«Yo pensaba que venías hoy a traerme el talón y dejármelo en recepción, cariño», remataba. La visita de Toño a Telecinco es muy posible que tuviera que ver con alguno de sus todavía representados, por lo que podría acudir a negociar con otros programas.