Quién es Jesús Olmedo: su edad, de dónde es, su pareja y su vínculo con Lina Morgan

Jesús Olmedo, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los actores que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Su talento para la interpretación, le ha brindado la posibilidad de formar parte de un gran número de series que, inevitablemente, han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Un claro ejemplo lo encontramos en Al salir de clase, Hospital Central, Amar es para siempre e, incluso, Sueños de libertad, entre otros tantos proyectos. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera, haciendo especial hincapié en numerosos aspectos personales como su edad, de dónde es, su pareja actual y su curioso vínculo con Lina Morgan.

La trayectoria profesional de Jesús Olmedo

Nacido en Sevilla en 1973, desde muy temprana edad siempre tuvo claro que lo suyo era el mundo de la interpretación. Tanto es así que llegó a organizar diversas obras de teatro en el colegio. Poco después, a base de esfuerzo, constancia y mucha dedicación, a Jesús Olmedo se le brindó la posibilidad de participar en varias de las series con más éxito de cada época, como son Periodistas, Un paso adelante, Un chupete para ella o, incluso, Al salir de clase.

Lejos de que todo quede ahí, al otro lado del charco se dio a conocer con otros tantos proyectos, como es Géminis, venganza de amor. En nuestro país, continuaba arrasando con grandes títulos como 90-60-90, diario secreto de una adolescente, Hispania leyenda o especialmente Hospital Central. Pero no todo queda ahí, puesto que también hemos podido verle en Gran Reserva: el origen, Amar es para siempre, Mercado Central o Sueños de libertad.

Respecto a esta última serie diaria, en una entrevista con los compañeros de Diez Minutos, el actor llegó a hacer una importante confesión: «Llevo treinta y tantas series de televisión y Sueños de libertad es el proyecto más especial de mi vida, porque ha llegado en un momento muy particular».

A pesar de todo, no podemos dejar de mencionar que la carrera de Jesús Olmedo ha estado vinculada con Lina Morgan, sobre todo en sus inicios. ¿El motivo? Fue ella quien le descubrió. «Estaba trabajando en Isla Mágica, en un parque temático de Sevilla, y me enteré de que estaban buscando actores para Hostal Royal Manzanares. La prueba me la hizo el director, Sebastián Junyent, me hizo cantar delante de Lina, Joaquín Kremel y Lolita», confesó en la mencionada revista.

Y añadió: «Después de aquello me llamaron y la secuencia estaba escrita para que durase siete minutos, pero Lina empezó a improvisar y estuvimos dieciséis minutos. Acabamos tirándonos por el suelo, casi nos besábamos. Lo gocé y fue amor a primera vista». Desde ese preciso instante, crearon un vínculo muy especial: «Lina quiso que hiciera de su hijo en Academia de baile Gloria y fue muy bonito lo que pasó. Renovamos una segunda temporada y a mitad me llaman para otra serie, Esencia de poder».

Por si fuera poco, añadió: «Lo rechacé, pero Lina se enteró y me dijo, ‘te tienes que ir, a esta vieja ya la tienes muy vista. Tira, que tienes que volar’. Me emociono de recordarlo. Lina cambió el curso de mi vida y si no es por ella, sin esa decisión, a lo mejor no estaríamos hablando ahora», recordó en esta entrevista.

Su vida personal

A pesar de contar con una amplia y exitosa trayectoria en el mundo de la interpretación, lo cierto es que el andaluz siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida sentimental se refiere. Lo que sí sabemos es que, durante 12 años, mantuvo una relación con Nerea Garmendia, a quien conoció en 2008, cuando ella trabajaba en 90-60-90 y él se encontraba grabando Hospital Central.

Cabe destacar que jamás se casaron de forma oficial, pero sí llevaron a cabo una ceremonia en la que estuvieron acompañados de sus familiares y amigos más cercanos. A pesar de todo, ambos decidieron tomar vidas separadas en 2020. Aunque su noviazgo ha estado repleto de momentos felices, también ha habido durísimos baches, como es la pérdida de un bebé en 2019. Algo de lo que Nerea habló en ¡Hola!: «Afortunadamente, todo quedó en un susto, pero casi no lo cuento. Y quiero contarlo porque hay un antes y un después en mi vida y hoy celebro el primer cumpleaños de mi segunda vida».