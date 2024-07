Quién es Arianna Aragón, camarera de ‘First Dates Hotel’: su curioso vínculo con Fofó y Carlos Sobera

El equipo de First Dates se ha propuesto volver a dejar sin palabras a todos y cada uno de sus espectadores. En esta ocasión, con el estreno de First Dates Hotel, que cuenta con el regreso de caras conocidas como Lidia Torrent, así como la llegada de otros nuevos rostros como es el caso de Arianna Aragón.

La joven se ha convertido, indudablemente, en uno de los grandes fichajes de First Dates Hotel. Y siendo honestos, no es para menos. Además, también ha generado una enorme expectación puesto que, por su apellido, ya podemos hacernos una idea de a qué saga familiar pertenece. Y es que es hija de Rody Aragón –primo de Emilio Aragón- y, por ende, nieta de Fofó. Pero no todo queda ahí.

Y es que es hija de la abogada y productora Patricia Santamarina, mujer de Carlos Sobera. No es ningún secreto que Arianna Aragón mantiene una estrecha vinculación con el presentador de First Dates Hotel, a quien considera como un padre más allá de su padre biológico. ¡Tienen un vínculo verdaderamente especial!

No es la primera vez que la joven forma parte de un proyecto que se desarrolla en la pequeña pantalla. La hijastra de Carlos Sobera, que estudió Derecho y Arte Dramático, debutó en televisión en 2021, como azafata del concurso El Precio Justo que, precisamente, también presentaba su padrastro. Por aquel entonces, ella tenía tan solo 22 años.

Años después, Arianna Aragón prueba suerte con un nuevo proyecto en televisión como es First Dates Hotel, es decir, la versión veraniega del exitoso programa de Cuatro. A pesar de todo, la nieta de Fofó ha reconocido en una entrevista con El Periódico que, para poder ser camarera en este nuevo programa, ha tenido que hacer un casting «como todo el mundo». Por lo tanto, deja claro que le han dado esa oportunidad porque se la ha ganado a pulso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arianna Aragón (@arianna_aragon)

Y es que, aunque no lo parezca, profesionalmente su vida no ha sido nada sencilla por varios factores. En una entrevista con los compañeros de La Vanguardia, Arianna no dudó en reconocer lo siguiente: «Hay gente que piensa que, como vengo de donde vengo, lo voy a tener más fácil… pero para nada». Y añade: «De hecho a veces pienso que tengo más presión porque a lo mejor se espera más de mí que de cualquier otra persona, lo cual no quita que me sienta muy orgullosa del apellido Aragón».

Sea como sea, estamos completamente convencidos de que Arianna Aragón va a aprovechar muchísimo esta nueva etapa en la pequeña pantalla. Tras su participación en El Precio Justo hace varios años, es el momento perfecto para adentrarse en un nuevo proyecto, en el que contará con el apoyo incondicional no solamente de su padrastro Carlos Sobera, sino también del excepcional equipo que hay detrás.