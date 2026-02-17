¿Por qué Fer Castro no está en los especiales de ‘Saber y ganar’ a pesar de ser Magnífico?

Como es habitual cada mes de febrero, Saber y ganar celebra su aniversario en La 2, reuniendo a los Magníficos del año 2025, aunque este año lo hacen sin la presencia de Fer Castro, conocido por dejar huella en Pasapalabra, Cifras y letras y en el espacio de Jordi Hurtado. A este 29.º aniversario no ha podido acudir, dejando un hueco importante que ningún otro concursante puede cubrir, ya que ese puesto como Magnífico es personal. En esta serie de programas especiales, todos los participantes lucharán por el título de Supermagnífico, además de tener la opción de regresar al programa diario como concursante de pleno derecho.

Serán 10 programas especiales en total: seis programas de clasificación y cuatro entregas en la fase final. En ellos deberán competir con algunos cambios en la mecánica habitual, pero manteniendo pruebas conocidas por los espectadores como Batería de Sabios, Preguntas Calientes, Duelos y El Reto. Los temas elegidos para las preguntas ya se conocen (otra tradición del concurso), siendo Manuel de Falla (nació hace 150 años), Agatha Christie (murió hace 50 años) y Antoni Gaudí (murió hace 100 años), de los que se harán preguntas en los duelos.

Además, el 70.º aniversario de TVE también será protagonista con preguntas sobre algunos de los programas más conocidos que se han emitido. También harán un guiño especial a los premios Goya, que se celebrarán el próximo 26 de febrero, por lo que habrá una sección especial con preguntas sobre su historia y premiados.

La sonada ausencia de Fer Castro

Conocido por su largo paso por Pasapalabra, donde fue eliminado sin poder llevarse el bote, también ha pasado por Cifras y letras, donde tuvo que abandonar por sus compromisos profesionales. Tal y como ha explicado Jordi Hurtado, este año no podrá estar, también, por motivos profesionales que le han impedido aceptar la invitación de este año, pero eso no quiere decir que no pueda asistir en febrero de 2027, cuando el programa celebre sus 30 años en emisión.

Todos los Magníficos de 2025 de ‘Saber y Ganar’