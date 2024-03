‘Cifras y letras’ anuncia el regreso de un icónico concursante de ‘Pasapalabra’

Cifras y letras ha llegado a las noches de La 2 para revitalizar y afianzar la audiencia de una de las franjas más complicadas en televisión como es la de la noche. Para ello, el concurso contó con uno de los nombres más potentes salidos de Pasapalabra y que regresa como concursante después de una larga ausencia.

Fer Castrofue una de las caras que durante 84 tardes estuvo en Pasapalabra luchando con Moisés Laguardia por el Bote, pero el gallego fue víctima de la maldición del programa 85. Otros míticos del programa como Luis de Lama la sufrieron y dijeron adiós al concurso por culpa de esa extraña tradición que manda concursantes a casa.

Tras su paso por Antena 3 pasó un tiempo centrado en regresar a su vida, pero el pasado 17 de enero volvió a ponerse ante las cámaras, aunque esta vez en las de La 2. El espacio apenas había estado cinco días en emisión y recibió al que parecía ser uno de los grandes rivales a batir.

Así lo demostró durante varias noches, venciendo sin piedad a cada uno de los contrincantes que le ponían por delante. Apenas unos días estuvo en activo, ya que el 25 de enero desapareció de forma inesperada. Todo se debía a una indisposición, tal y como explicó Aitor Albizua, su presentador, ante las cámaras.

🌟🩺 En #cifrasyletras8, vamos a echar de menos a Fer, nuestro querido campeón, que se encuentra indispuesto. Desde aquí, le enviamos un cariñoso abrazo y pronta recuperación. ¡Te esperamos! #cifrasyletras pic.twitter.com/KiguqLiRhl — La 2 (@la2_tve) January 25, 2024

Para evitar rumores, el concurso publicó un vídeo del propio Fer en el que daba más datos y demostraba que estaba bien: «Debido a una indisposición, no voy a poder seguir en el programa, pero me reincorporaré cuando esté al 100 %. Ya nos veremos y lucharemos por el bote».

Tras ese anuncio Cifras y letras ha continuado con su emisión habitual, pero no se había vuelto a saber nada del gallego y ni de cuándo volvería. Ha habido que esperar hasta el mes de marzo para volver a ver al mítico concursante de Pasapalabra.

Tras más de un mes de ausencia volverá para defender su trono después de que Juan Carlos fuese eliminado en el programa del lunes. En su vuelta se enfrenta a Natxo, un profesor de electricidad de Barakaldo que no lo tendrá nada fácil ante un rival dispuesto a llevárselo todo.

Qué pasará con el dinero que Fer tenía ya acumulado en Cifras y letras

Cuando se marchó de forma inesperado lo hizo con 3.500 euros acumulados en su casillero particular después de que venciese a Omar, su entonces contrincante. En aquel momento luchó por un bote de 12.000 euros, pero en su vuelta esa cantidad ha ido subiendo y se encontrará una cantidad mucho más jugosa que ya asciende a 51.000 euros.

Fer Castro vuelve esta noche a partir de las 21:30 h en un esperado regreso, solo unos minutos después de que el concurso de Roberto Leal -donde se dio a conocer- termine en Antena 3. Del espacio de Antena 3 se marchó ante la sorpresa de todos al caer en la Silla azul, pero no lo hizo de vacío. Pese a no ganar el bote, el acumulado particular era de 42.000 euros.