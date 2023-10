Esta era la maldición de ‘Pasapalabra’ que por fin se ha roto

La eliminación de Fer de Pasapalabra fue todo un shock para los espectadores, que no esperaban que el talentoso concursante gallego tuviera que marcharse del programa por culpa de la Silla azul. Esa eliminación hizo que un concursante mítico recordase que había una maldición que persigue a los concursantes del programa de Roberto Leal.

Todo hacía pensar que la dupla Moisés y Fer duraría hasta que uno de los dos se llevase el Bote, pero no fue así, ya que el científico fue eliminado. La explicación a este accidente podría deberse a una teoría que Luis de la Lama sacó a la luz.

Todo estaría relacionado con una combinación de números y el color de la ropa. En redes sociales recordó que Fer sufrió la maldición del programa 85, algo que no muchos espectadores conocían. La combinación de programa 85 + Silla Azul + Prenda superior de color rojo rojo parecían un seguro para una eliminación.

Además de Fer, el propio Luis ha recordado que él mismo cayó el que era su programa número 85 y al que acudió con una prenda roja. Este dato se ha convertido en viral en las últimas semanas y muchos creen que no puede ser solo una casualidad.

Se volvió a cumplir la maldición del «Programa 85 + Silla Azul + Prenda superior de color rojo rojo»…🤔🤔🤔🤔 de qué me sonará eso? — Luis De Lama (@LuisDLama) September 21, 2023

Ha sido Moisés el que se ha encargado de hablar de esta teoría de Pasapalabra ante las cámaras. Según el riojano, se trata del maleficio del rojo, ya que acudió a la Silla azul con una prenda de color rojo y superó la prueba sin demasiados apuros.

Aunque ha celebrado que ha conseguido superar esta maldición «en honor a Fer», lo cierto es que no cumplía con todos los requisitos. En su caso no se trataba del programa 84, era el 107, por lo que no cumpliría con todos los requisitos necesarios.