‘La que se avecina’: horario y cuándo se estrena la temporada 16 en Prime Video

Se acaba el año y en la plataforma de Prime Video lo hacen de la mejor manera que saben hacer: con nuevos estrenos. Tras tener un verano arrollador con El verano en que me enamoré, la aclamada ficción juvenil, la plataforma de pago vuelve a la carga con nuevos lanzamientos. De hecho, este mes de noviembre está siendo una auténtica montaña rusa de emociones. Pues, si hace unos días conquistaron a todos con el estreno de la segunda edición de Maxton Hall, este martes, 18 de noviembre, harán lo propio con la temporada 16 de La que se avecina. Y es que, la producción española continúa imbatible.

Tal y como se ha comunicado, cada martes, Prime Video pondrá a disposición del público un nuevo episodio de La que se avecina. Una serie de entregas que estarán compuestas por un total de ocho, las cuales presentarán una duración que ronda los 50 minutos. De esta manera, los altos cargos de la plataforma de pago avisan que las risas están aseguradas durante las próximas semanas. «Aventuras repletas de celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200», citan. Pero, ¿cómo se presenta la temporada? Realizamos un breve repaso por las fechas oficiales en las que se estrenarán los nuevos episodios.

Fechas de estreno de los capítulos de ‘La que se avecina’

Los icónicos y particulares vecinos de Contubernio 49 regresan y lo hacen de la mano de nuevas aventuras. Algunas pistas que nos ha dejado el tráiler oficial muestran como, por ejemplo, Amador triunfa con su faceta de empresario. Una etapa que le lleva a conocer a una nueva pareja sentimental. Por su parte, Antonio recluta a nuevos compañeros para llevar a cabo sus particulares planes y, Yoli y Óscar enfrentan el duro proceso de criar un hijo. Todo ello mientras Menchu y Fina se ponen como objetivo cazar al terrorista.

18 de noviembre de 2025 : episodio 1.

: episodio 1. 25 de noviembre de 2025 : episodio 2.

: episodio 2. 2 de diciembre de 2025 : episodio 3.

: episodio 3. 9 de diciembre de 2025 : episodio 4.

: episodio 4. 16 de diciembre de 2025 : episodio 5.

: episodio 5. 23 de diciembre de 2025 : episodio 6.

: episodio 6. 30 de diciembre de 2025 : episodio 7.

: episodio 7. 6 de enero de 2026: episodio 8.

‘La que se avecina’ vuelve a Telecinco

Tras un tiempo ausente, la producción española vuelve al prime time de Telecinco. Desde el pasado 4 de noviembre, la cadena líder de Mediaset España ha regresado La que se avecina a su catálogo audiovisual. Eso sí, después de dos años sin ser emitida en abierto, su trama está un poco por detrás de la que se presenta en Prime Video. Por ello, mientras en la plataforma de pago ya van por la temporada 16, en Telecinco acaban de estrenar la 14. Sin lugar a duda, la mejor manera de acabar el año y por la que los fans de la serie no pueden estar más agradecidos.