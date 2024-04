‘La Promesa’, capítulo 345: Manuel y Cruz, de nuevo enfrentados

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 344 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Curro y Martina han tenido un fortísimo encontronazo que ha provocado que la distancia entre ellos aumente considerablemente. Ante las amenazas de Lorenzo, Pelayo toma la decisión de abandonar el palacio de los Marqueses.

Lope, por su parte, no duda en aprovechar para insistir a Vera para que cuente toda la verdad sobre el maletín repleto de dinero. Finalmente, la joven da el paso de hablar con Salvador sobre todo lo que ha sucedido en su vida en las últimas semanas. Éste, lejos de alejarse, decide apoyarla de forma incondicional.

Simona ha dado el paso de hablar con su hijo, sin importar en las consecuencias. Virtudes, por su parte, le hace prometer que no lo haga. Todo ello mientras doña Pía y Ricardo Pellicer no han empezado con buen pie. Y es que se muestran incapaces de entenderse a pesar de los deseos de Rómulo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 345 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo salen a la luz nuevas mentiras de Pelayo. Una de ellas provoca que Catalina se enfrente con un miembro de la familia. Manuel y su madre, dadas las circunstancias, vuelven a estar enfrentados.

Y todo porque él ha dejado muy claro a sus padres cuáles van a ser sus intenciones a partir de ahora. La incomodidad ha empezado a hacerse presente entre Manuel y Jana, mientras que la llegada a Luján de una vieja conocida hace que la vida del heredero del Marquesado experimente un giro radical.

Lope no puede evitar cambiar su actitud con Vera tras conocer su gran secreto. Salvador no tarda en darse cuenta de esto, por lo que no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dar un toque de atención al cocinero. María Fernández se muestra profundamente molesta desde que recibió la misiva, pero ella no va a ser la que dé a conocer su contenido. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.