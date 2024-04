‘La Promesa’, capítulo 344: Pelayo decide abandonar el palacio de los Marqueses de Luján

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, impactante y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 343 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo toda la verdad sobre el dineral que Vera trajo a palacio parece que va saliendo a la luz. Todo ello mientras Lope empieza a tener una ligera idea de lo que puede llegar a hacer con esa enorme cantidad de dinero.

Los duques no permitirán que la familia Luján asista al funeral de Jimena #LaPromesa ⭕ https://t.co/EE7x3M57X5 pic.twitter.com/RMYU7R4x6c — La Promesa (@lapromesa_tve) April 24, 2024

Manuel, por su parte, se ve en la obligación de tomar una de las decisiones más contundentes de su vida, y tiene una estrecha relación con Abel. En cuanto a Candela y Simona, observamos cómo no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados al ver cómo Virtudes está sufriendo muchísimo. ¡No pueden evitarlo!

Martina ve cómo es incapaz de conseguir su objetivo de destrozar el vínculo que está surgiendo entre el Conde de Ayala y su madre. Así pues, a la joven no le queda más remedio que tomar una de las decisiones más contundentes de su vida para conseguir, de una vez por todas, su objetivo. ¡No va a parar hasta lograrlo!

Abel se irá de #LaPromesa: “Sé que este ya no es mi lugar” ⭕ https://t.co/HG2b5EkTqz pic.twitter.com/cWM7TnDvQS — La Promesa (@lapromesa_tve) April 24, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 344 de La Promesa. De esta manera tan concreta, vemos cómo Martina y Curro protagonizan un fortísimo encontronazo mientras Pelayo, ante las amenazas de Lorenzo, toma la firme decisión de abandonar el palacio de los Marqueses de Luján.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Lope no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para insistir a Vera para que cuente de una vez por todas la verdad sobre el maletín. La joven, finalmente, da el paso de hablar con Salvador sobre lo ocurrido y éste no tarda en apoyarla.

Simona ha dado el paso de ir a hablar con su hijo mientras que Virtudes le hace prometer que no lo haga. Doña Pía y Ricardo Pellicer no han empezado con buen pie, ya que no son capaces de entenderse a pesar de los deseos de Rómulo. En cuanto a la Marquesa de Luján, somos testigos de cómo comprueba, en primera persona, que el acercamiento entre Margarita y el Conde de Ayala es real. Por lo tanto, Cruz no tarda en tener un fuerte enfrentamiento con Petra. La reacción no tarda en llegar. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.