‘La Promesa’, capítulo 109: Blanca y Manuel salen a volar, y Jimena se siente muy celosa

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. ¡Y no es para menos! Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 108 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Lorenzo no tiene todas con él a la hora de salvar la vida a Elisa.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 109 de La Promesa. En esta ocasión vemos cómo Pía, tras haber hablado con Candela, trata por todos los medios de sonsacar a Rómulo ciertos detalles de Dolores. Pero éste decide sugerirle que no debería interesarse tanto por temas del pasado.

Por lo tanto, nos da a entender que el mayordomo conoce, a la perfección, la historia de la madre de Jana. Lope no tiene ni la más remota idea de cómo contar toda la verdad a María mientras que Jana se ofrece para tratar de preparar el terreno. Jimena ha echado en cara a Manuel que no pase tiempo con ella, mientras que Blanca se interesa por una foto que encuentra en el taller de Manuel.

Cruz y Lorenzo reciben con sorpresa la noticia de que la Baronesa no tomó el té envenenado.

Pía informa a Jana de lo que ha descubierto: Candela está convencida de que su madre mantenía una relación con alguien que se encuentra en palacio. A pesar de que se fue, sí que se mantuvo dentro de la finca, en una pequeña casa. Por lo tanto, los rumores de un posible embarazo no han tardado en aparecer.

Lorenzo se muestra cada vez más dispuesto a hacer un préstamo a sus cuñados para lograr reflotar el palacio. Todo ello mientras Manuel y Blanca deciden salir a volar, algo que provoca muchísimos celos en Jimena. Ésta decide hacérselo saber a su marido, provocando un nuevo y duro enfrentamiento. Los marqueses se quedan sin palabras al ver cómo Elisa no se ha presentado en el desayuno. ¿Su plan habrá salido como esperaban? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.