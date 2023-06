‘La Promesa’, capítulo 108: Lorenzo ¿logrará evitar la muerte de Elisa?

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. El pasado miércoles 31 de mayo pudimos disfrutar de los capítulos 106 y 107 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Jimena no tiene ni la más mínima idea de cómo recuperar el interés de Manuel.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en el episodio 108 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Cruz no ha dudado un solo segundo en dar órdenes a Petra para que eche veneno al té que Elisa se toma todas las noches. Todo ello mientras la llegada a palacio de Blanca Palomar deja a todos sin palabras.

Simona asegura que se trata de la hija de unos socios del Marqués y que, desde que era pequeña, tiene una amistad muy especial con Manuel. Todo ello mientras Cruz intenta tener todo preparado para acabar con Elisa, por lo que hace una sugerencia a Lorenzo: que evite enfrentamientos con ella.

¿Quién es esta chica tan simpática que ha llegado a #LaPromesa? No te pierdas la serie de lunes a viernes a partir de las 16.30 horas ⭕ https://t.co/dT0qKmqP3F pic.twitter.com/WO8YdAIhig — La 1 (@La1_tve) May 31, 2023

Jana y Pía han tenido una importante conversación respecto a su objetivo en palacio. La ama de llaves decide tratar de sonsacar información sobre Dolores sin levantar ninguna sospecha. Para ello, decide empezar con Candela. El servicio comienza a preguntarse por qué la Baronesa sigue en palacio, pero se dan cuenta de que Cruz se resiste a darle el dinero de la herencia.

Pero, aunque lo intente, el testamento asegura que no tiene ese derecho. Petra no duda en hacerse la interesante, ya que es la única que conoce los verdaderos planes de la Marquesa. Además, explica a Lorenzo cómo se va a proceder a acabar con la vida de la Baronesa. Jimena, por su parte, no puede evitar sentir muchos celos por la amistad tan especial de Manuel y Blanca. ¿Cuál será su próximo movimiento? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.