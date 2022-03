Uno de los cantantes más aclamados y referente del trap argentino, Paulo Londra, vuelve a retomar su carrera profesional tras dos años de ausencia. Lo hace con el estreno de su nuevo single, ‘Plan A’, que verá la luz el próximo 23 de marzo.

Su retorno a la música se da con el transcurso de la resolución judicial que selló en noviembre del año pasado con su antigua productora, Big Ligas. Este conflicto, que se inició en mayo de 2020, involucraba a la citada empresa y al intérprete de ‘Tal Vez’, quien publicó una extensa carta en sus redes sociales donde aseguraba que se alejaba oficialmente del sello. Además, procedía a describir lo sucedido como una “tortuosa desvinculación”.

No puedo explicar lo difícil que fue, las noches que no dormí, la tristeza encima, pero hoy estoy feliz y agradezco cada chance — “ElAsperMaster23” jeh (@PauloLondra) March 11, 2022

En el contenido de esta, Paulo Londra cargaba contra los cofundadores del conocido sello: “Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir. Les dije que nos llamemos ‘Big Ligas’, porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar”

Según la revista ‘Billboard’, el trapero de entonces 19 años, firmó un contrato con Big Ligas en el que renunciaba a sus derechos de publicación y composición. Sin embargo, el mismo cantante asegura haber sido engañado para firmar un contrato con el pretexto de que este era un documento sin validez, con el único fin de promocionarlo en redes sociales.

Después de 3 años, En dos dias vuelvo con un temeke llamado Plan A, quiero agradecer a mi padres, mi familia y a todos los que me siguieron escuchando en las malas, porque se vienen las buenas — “ElAsperMaster23” jeh (@PauloLondra) March 21, 2022

Con posterioridad, la propia revista indicó el testimonio de los magistrados en un comunicado en el que decían: “Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro”.

Desde septiembre del pasado año, el juzgado dictaminó que el trapero argentino no tenía ninguna obligación con la productora: “No tiene más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales” con la productora perteneciente a Daniel Echevarría, más conocido como Ovy On The Drums.