Paulo Londra está de vuelta. El juicio entre el artista y Big Ligas ha llegado a su fin, y por suerte, ha terminado con un acuerdo amistoso. De esta forma, la pesadilla en la que se encontraba el joven argentino se ha terminado, y a partir de ahora podrá comenzar una nueva etapa musical.

Fue hace un par de meses cuando el tribunal de Miami que lleva el caso, decidió que el músico argentino estaba totalmente legitimado para publicar su propia música. No obstante, ha sido ahora, cuando el sello discográfico y el artista han llegado a un pacto ha puesto fin a estos dos últimos años de silencio musical.

Esta noticia no solo es un alivio para el artista, sino para sus fans de todo el mundo, que no veían el momento de que el artista por fin estuviera «liberado». Cabe recordar, que desde el año 2019 Paul Londra estaba metido en una encrucijada al no poseer los derechos de sus propias canciones. Un hecho que le impidió publicar canciones durante estos dos últimos años y que le llevó a atravesar uno de los peores momentos de su vida.

De esta forma, tras el comunicado de prensa emitido por ambas parte, Paulo Londra puede volver a publicar nueva música, y ahora si que será el dueño de los derecgos de sus canciones. No obstante, de momento hay que esperar para conocer la contraprestación que el sello discográfico se llevará de este acuerdo amistoso.

Por otra parte, los medios de comunicación que estaban congregados para conocer el veredicto final, preguntaron al artista si ya tenía preparado su próximo material discográfico, a lo que el artista respondió con una gran sonrisa. Por lo tanto, pronto podría haber nueva música del artista.