Patricia Benítez rompe su silencio tras su extraña salida de ‘Aruser@s’: «En manos de abogados»

Los fans de Aruser@s llevan meses esperando información sobre la extraña salida de Patricia Benítez, histórica colaboradora del programa desde hace años, cuando todavía se emitía en la televisión 8 TV, en Cataluña. Durante años ha sido la voz del público, tanto en su etapa en las tardes como desde 2018, cuando el programa aterrizó en las mañanas de laSexta. Pese a que era una de las más queridas entre los espectadores, en el mes de noviembre desapareció repentinamente de su puesto, siendo ocupado por Tatiana Arús, hija de Alfonso Arús y Angie Cárdenas. Tras meses de silencio, Benítez ha reaparecido en redes sociales dando a entender que su salida del programa no ha sido de buenas maneras.

La periodista trabajaba en el programa desde el año 2014, cuando era uno de los programas estrella de las tardes en Cataluña, haciendo o superando en algunos días a grandes como Zapeando o Sálvame, espacios de los que hablaban en su famosa ‘teletulia’, la sección en la que hablaban de la actualidad de la televisión y el corazón. En doce años era una indispensable, pero su puesto ha desaparecido, teniendo que reconvertirse tras lo que parece un despido.

En su cuenta de Instagram, tras años sin publicar en ella, ha reaparecido simulando ser una influencer que llegaba para responder a todas las preguntas que le habían hecho sus seguidores. Como si de un regalo de publicidad se tratase, en una caja ha jugado a guardar todas las respuestas a su salida del matinal de laSexta, aunque en ellas ha evitado dar nombres de compañeros, la cadena o el programa, aunque por todos es sabido.

En una ronda de respuestas imaginaria simulando estar sometida a un polígrafo, Benítez ha comenzado explicando que su salida no fue voluntaria: «No tomé yo la decisión». También ha querido descartar que se marchase por «motivos personales», descartando que la suya sea una baja temporal.

A la pregunta (que ella misma se realiza) de si estaba todo planeado, deja una enigmática respuesta: «Eso no lo puedo contestar». De esta manera pasa la pelota para el equipo de la productora de Aruser@s, empresa creada por Alfonso Arús y su familia.

Para dejar claro que. Con esta última respuesta decide terminar el vídeo, pero antes lanza dos mensajes que prometen dar más detalles en el futuro.

«Por eso no puedo enseñaros más que el tráiler» (refiriéndose a que está en manos de abogados). El día del estreno ya os contaré lo que se pueda contar. Fin del comunicado. «Etapa cerrada»; con esos mensajes deja claro que ya no volverá al programa y se intuye que no ha quedado contenta con su despido.

El nuevo proyecto de Patricia Benítez tras salir de ‘Aruser@s’

Además, Patricia ha revivido sus redes sociales para presentar su nuevo proyecto profesional. Alejada de la televisión, desde hace años asegura que compaginaba el programa con su labor como coach, algo en lo que se centrará a partir de ahora.

En su perfil ya aparece un enlace a una consulta de terapia familiar en la que ella misma se anuncia como consejera. Para animar a sus futuros clientes, en la web narra cómo se enfrentó hace 12 años al nacimiento de dos niños prematuros y a la ruptura con su pareja, para más adelante perder el miedo a volver a compartir su vida con una nueva pareja.

Por el momento, ni Aruser@s ni sus ex compañeros han querido hablar de este asunto.