«Vas muy lenta»: el reproche de Alfonso Arús a su hija Tatiana en ‘Aruser@s’

Alfonso Arús y gran parte de sus hijos se han convertido en los líderes de la mañana desde su espacio de laSexta gracias a su naturalidad. Los roces entre padres, hijos y hermanos que forman parte del equipo son algunos de los momentos favoritos entre los espectadores, como el que han protagonizado Tatiana Arús y su padre en pleno directo.

Esta discusión entre padre e hija llegó cuando en la sección dedicado al mundo de los famosos se repasaba la gala de los Premios Forqué. Entre los famosos que pasaron por la alfombra roja se encontraba André Lamoglia, actor conocido por su papel en la serie Élite y que se ha convertido en toda un ídolo entre los seguidores de la ficción de Netflix.

Las preguntas por una supuesta relación con la cantante Aitana Ocaña centraron la conversación, aunque él no quiso hablar del tema ante las cámaras. Se limitó a decir que se conocen y poco más, dejando claro que de su vida privada no piensa hablar, marcando distancias con la prensa del corazón.

Otro actor con el que se ha relacionado a la cantante en los últimos días ha sido Felipe Londoño, al que los espectadores de Entrevías recordarán por su enfrentamiento en la ficción con José Coronado. Preguntado por el supuesto romance, no dudó en hablar con naturalidad: «¿Con Aitana? Es muy guapa y hablé con ella, es supermona. Estuve con ella en la fiesta, pero no pasó nada…».

Pese a que la serie se emite en Telecinco -cadena que es competencia directa de Atresmedia- son grandes seguidores, aunque Alfonso parece ir más adelantado con los capítulos, lo que aprovechó para hacer spoiler a su hija, y de paso a los espectadores de Aruser@s.

«No voy a hacer ‘spoiler’… Pero tiene un futuro complicado en Entrevías, pero te digo que hay tragedia», ha dicho Alfonso Arús destripando gran parte de la trama. Tatiana en ese momento ha protestado porque no ha llegado a ese punto y no sabía que pudiera ocurrir algo así. Su padre entonces le ha reprochado que no haya llegado todavía a la tercera temporada: «Contigo no se puede ver nada, es que tú vas muy lenta».