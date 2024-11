Alfonso Arús: el problema de salud que le impide presentar ‘Aruseros’

Desde hace días Alfonso Arús está sufriendo problemas que le impiden llevar con normalidad el programa, pero ha sido en la mañana del jueves 7 de noviembre cuando ya no ha podido más. A las siete de la mañana, hora de comienzo del madrugador programa, todos los espectadores de Aruser@s esperaban que ‘El búfalo de las mañanas’ comenzase con si habitual energía para dar paso a los colaboradores. En su lugar ha sido Marc Llobet, el encargado de contar la información durante la mañana, el que ha ido presentándolos uno a uno para recibirles a primera hora, algo que el presentador no ha podido hacer durante toda la mañana, aunque sí que ha estado en su puesto, aunque completamente mudo.

«Muy buenos días, siete de la mañana en punto. Hora menos en Canarias. Hasta las 11 en punto en laSexta para compartir en directo toda la información, toda la actualidad, también con nuestro equipo titular, encabezado con Angie Cárdenas», así arrancaba el periodista en esta nueva función que hoy le ha tocado hacer saliéndose de su habitual seriedad para contar las últimas horas. También ha querido presentar al director del programa y presentador, explicando a todos lo que estaba pasando: «Y, también, pero sin voz, está con nosotros el jefe, Alfonso». Pese a no poder hablar, Alfonso sí que se ha mantenido en el plató porque físicamente está bien, pero ha sido Angie, su mujer, la que ha ido llevando el peso de ir presentando todas las secciones durante la mañana, además de participar activamente como colaboradora en la tertulia.

Con apenas un hilo de voz, Alfonso ha querido decir unas pocas palabras: «No abuséis de mí». Cárdenas, en cambio, se ha mostrado más eufórica por la mañana que se presentaba ante ella: «Soy la mujer más envidiada del mundo, porque poder tener a un marido callado… Esto no tiene precio», ha contado con mucho humor.

Lo cierto es que a los espectadores habituales no les habrá pillado por sorpresa este problema de salud del presentador de Aruser@s, ya que iba avisando desde hace días de lo que le estaba pasando. Desde hacía días ya acusaba a su propia esposa de contagiarle el mismo virus que la dejó afónica hace solo unos días.

«No ha funcionado nada. Tengo el culo como un colador y no funciona», contaba hace poco para explicar que ha recurrido a la medicina para evitar que su voz se marchase, pero los intentos no han dado resultado. «Con el culito al aire has dormido», le respondía ella a esas acusaciones, pero ha quedado claro que los virus se han quedado en casa y quién sabe si no habrán circulado por el plató y hagan lo mismo con otros colaboradores.

Hay que recordar que Alfonso Arús, además de presentador, es el director del espacio, motivo por el que ha ido a plató para intentar seguir marcando el ritmo de lo que allí sucedía, pero sin voz ha sido muy complicado. Pese a los intentos ha habido algunos fallos durante el directo, aunque todos han sido salvados de forma natural y con risas por parte de los implicados.

Aunque el pobre Arús se lo ha ido tomando con buen humor y sabiendo que los espectadores lo entenderían, en varios momentos se le ha podido ver llevarse las manos a la cabeza por lo que estaba pasando. Uno de los más divertidos ha sido el protagonizado por Alba Gutiérrez, que se ha colado en mitad de un plano para volver a salir al plató cuando le habían dado antes la orden de irse. Algo que con una sonrisa han explicado para quitarle importancia ya que no ha sido nada grave y es fruto del descontrol de un día como el que están viviendo.