Pablo Motos no es un personaje que destaque por su vestimenta en ‘El Hormiguero’, es más, suele hacerlo Pilar Rubio. Suele llevar unos vaqueros con una camisa blanca y por encima una chaqueta negra. Sin embargo, hay algo que siempre lleva puesto y son las gafas. Este detalle no sorprende a los seguidores del programa, ya que lo ven algo normal y habitual, pero al último invitado, Ricardo Darín, le ha llamado la atención.

El actor visitaba una vez más el programa de Antena 3 para presentar la gira de su obra teatral ‘Escenas de la vida conyugal’ por España. En 2019 acudió y el presentador ya llevaba gafas, pero esta vez ha querido hacerle la pregunta de si las lleva para aparentar ser más intelectual. Motos ha contado el motivo por el que las utiliza y es que, aunque en diciembre de 2018 le operaron de la vista, le recomendaron seguir llevándolas.

«Me operaron regular de la vista y tuve que llevar las gafas. Ya luego se me arregló, pero me dijeron que no me las quitase», confesó. No obstante, lo que más sorprendió al argentino fue la siguiente revelación del burgalés: «Yo salgo a este programa y confieso que no veo bien con las gafas puestas. Sin gafas te veo un poquito mejor, pero me han dicho que no me las quite».

Ricardo Darín le dijo que le “quedan muy bien”, pero que tuviese cuidado si en un futuro tuviese que volver a someterse a otra operación de la vista: «Lo único que te digo que, si después de la operación te recomendaron no quitarte las gafas, ojo con las próximas operaciones porque no sabes lo que puede venir». Una vez acabó el programa, ambos protagonizaron un vídeo que luego Pablo Motos subió a su perfil de Instagram en el que aparecían con un filtro que les cambiaba el color de los ojos. «Probando distintos colores de ojos con Ricardo Darín», escribió Pablo Motos.