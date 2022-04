Una noche más ‘El Hormiguero’ regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa recibió este martes la visita de Malú, que acudió para hablar de su esperada nueva gira, ‘Mil batallas tour’. Una gira con la que recorrerá nuestro país en los próximos meses, para presentar su nuevo disco, que vio la luz el pasado mes de octubre.

Será el primer tour de la cantante desde que a principios del 2019 una rotura de ligamentos durante los ensayos del ‘Oxígeno Tour’, la obligara a parar en seco y bajarse de los escenarios. Una lesión que se juntó con la pandemia del Coronavirus, por lo que ha estado alejada de los escenarios más tiempo de lo esperado. De esta forma, Malú afronta esta nueva gira con más ganas y fuerza que nunca.

«Tengo tantas ganas… Va a ser un súper show. A mí me gusta darlo todo, me gusta hacer muchas cosas, que pasen muchas cosas, que la gente se divierta, que no sea algo estático», explicó la artista en ‘El Hormiguero’ sobre su nueva gira.

«Va a ser un súper show. Me gusta que la gente se divierta, un espectáculo, que no sea algo estático», @_MaluOficial_ recorrerá toda España con su gira ‘Mil Batallas’. Fechas en el hilo 👇🏻 #MalúEH pic.twitter.com/okKdxG7jGk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 19, 2022

«Va a ser la primera gira después de tres años y pico o cuatro sin subirme a un escenario», manifestó. «Es curioso, porque una gira siempre me genera mucha inseguridad y mucho temor y esa presión y esa exigencia me provoca mucho miedo, pero esta vez tengo muchas ganas, mucha ilusión por subirme al escenario, y no tanto miedo», explicó Malú.

A lo largo de sus más de 25 años de trayectoria musical, Malú tiene muchas experiencias y anécdotas vividas a sus espaldas. Durante la entrevista en ‘El Hormiguero’, Pablo Motos le preguntó por el que posiblemente sea su peor momento sobre un escenario. «¿Es verdad que una vez le partiste la boca a una fan en un concierto?», le preguntó. «¡Fue horroroso, no lo he pasado peor en mi vida!», expresó la invitada.

«Estando en el escenario, llevaba un anillo en el dedo gordo y voló. Y de repente veo que le ha dado a una señora en la primera fila. Pensé que la había matado. Había sangre, pero lo peor no es eso; la vi señalándose la boca y creí totalmente que la había dejado sin diente», recordó la artista.

Sin embargo, todo quedó en un susto: «El resto del concierto yo solo pensé en si tendría un seguro para cubrir eso, pero una persona de mi equipo bajó a interesarse por ella y me dijo que estaba todo bien. Al final del concierto le pregunté a esta persona que qué había pasado y me dijo que la señora había venido sin diente».