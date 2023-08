‘Outlander’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 7 y cuándo se estrena en España?

La octava temporada de Outlander se ha vuelto a retrasar. Los fans de la serie estaban esperando el desenlace con emoción, sin embargo, debido a la huelga de guionistas la continuación de la historia Claire y Jamie podría no llegar hasta dentro de un par de años.

No obstante, hay una buena noticia para los usuarios de Netflix, pues todos los que tengan una cuenta en la plataforma de streaming tendrán que esperar menos entre la temporada 7 y la temporada 8 que los fans de Outlander que no sean usuarios de la misma.

La séptima temporada de Outlander está basada en el libro Echoe in the Bone de la autora de la saga, Diana Gabaldon. Ahí todo comienza dónde lo dejó, con Claire enfrentándose al ahorcamiento. De esta forma, es una historia que no dejará a los espectadores indiferentes.

Can you believe we’ve been through 9 years of #Outlander being on air together?! Time flies when you’re obsessed. pic.twitter.com/9NKHWLzjgF

— Outlander (@Outlander_STARZ) August 9, 2023