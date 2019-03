Oscar Isaac se ofrece para ser Solid Snake en la película de ‘Metal Gear Solid’ y el director le responde esto

Llevamos largo tiempo escuchando hablar de una posible adaptación cinematográfica de ‘Metal Gear Solid’. Estamos hablando de una de las sagas de videojuegos más seguida y admirada a nivel mundial, por lo que la llegada de una película parece inevitable, aunque el proyecto no ha llegado nunca a concretarse. Ahora, pueden estar cambiando las tornas.

En las últimas horas, la futurible película ha vuelto a saltar a todos los titulares gracias a unas declaraciones de Oscar Isaac. El actor se encuentra en pleno tour promocional de su nueva película, ‘Triple Frontera’, que se estrena en Netflix este viernes 8 de marzo, y no ha dudado a la hora de afirmar que le encantaría protagonizar este largometraje.

Aunque no ha especificado nada más, Oscar Isaac ha confesado que si tuviera que protagonizar una nueva saga, sería la de ‘Metal Gear Solid’, convirtiéndose así en Solid Snake. Una anécdota que podría haberse quedado ahí, pero que ha ido a más tras la contestación de Jordan Vogt-Roberts, director de la esperadísima película.

THIS-MUSING-IS-NOT-NEWS-PSA:

To everyone asking how I feel about Oscar Isaac saying he wants to be Solid Snake.

The full process required to cast an icon hasn’t even started, but..

Ask @Bosslogic where the idea for his brilliant mock up came from.

The ball’s in Oscar’s court. pic.twitter.com/DKM1gw0Oc2

— Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) 4 de marzo de 2019